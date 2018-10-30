Игорь Никитин: Со Знарком созваниваюсь постоянно. Его приход в ЦСКА не обсуждаем. Смысл?

Источник: Спорт-Экспресс

Раз в сезоне главный тренер ЦСКА соглашается на большое интервью и отвечает на любые вопросы. Причем моментально выключает «режим пресс-конференций» (об этом отдельно) и спорит, аргументирует, убеждает.

ЦСКА играет скучно? Первый раз слышу

— Вам не надоели обвинения в том, что ЦСКА играет в скучный хоккей?

— А я не читаю ничего. Впервые от вас это слышу.

— Так вам на каждой пресс-конференции об этом говорят.

— Может быть, когда я ухожу. В лицо мне никто ничего подобного не говорил.

— Ваша команда играет в скучный хоккей.

— Кому скучно?

— Да всем.

— Мне так не кажется.

— Конечно, вы ответите, что результат есть. Но это не оправдание.

— Вам скучно потому, что мы побеждаем?

— Нет, скорее то, как именно вы побеждаете. С таким-то составом.

— Так побеждать нужно или красиво играть?

— Лучше бы совместить.

— Мы будем стремиться к этому.

— Все ясно. Кажется, что ответа я от вас не услышу. Ничего не поменяется. Так и будем мы наблюдать этот стиль.

— А я о стиле не задумываюсь. Мне главное — результат.

— И условный Сергей Калинин по стилю игры очень похож на Кирилла Капризова.

— Кто это говорит?

— Я.

— Меня это не беспокоит. Для меня Калинин точно не похож на Капризова. Я даже не понимаю, о чем именно идет речь. У них совершенно разный стиль игры. Вы просто внимательней приглядитесь с трибун. Они вообще по-разному действуют.

— Многие клубы ищут атакующих защитников, радуются, когда их находят. Но у вас защитники традиционно не набирают очков. Два гола у Никиты Нестерова выглядят исключением.

— Мы недавно с «Динамо» играли, и у главного тренера Владимира Крикунова журналисты спросили: «У вас защитники так много очков набирают». «Здорово, наверное», — ответил он.

— Сарказм.

— Мне нужно, чтобы очки набирала команда, а не игроки обороны.

Если бы не вызовы в сборную, не было бы ротации

— Вернемся к этому позже. Вы видите, что Игорь Ожиганов играет за «Торонто». Несмотря на то, что в ЦСКА ему места не нашлось. Он был у вас хоккеистом ротации.

— Мы с Игорем переписываемся, поэтому он знает, что и там можно быть игроком ротации, если не выходить на большинство. Там есть разница, играешь ли ты в неравных составах или нет. Не выходишь в большинстве или меньшинстве — будет тяжело.

— Речь о том, что в «Торонто» Игорь постоянно в составе, а у вас часто не попадал в заявку.

— Он и там не всегда попадает в заявку. В Канаде дают ему передышку, чтобы он не захлебнулся, нагрузка-то приличная. И потом я вижу, что он делает те вещи, которые не всегда выполнял у нас. А там без этого никак. Хоккей изобретен давно и изучен достаточно.

— А меня удивило, что у Богдана Киселевича в последнее время резко сократилось игровое время. Думал, что он более готов к Северной Америке, чем Ожиганов. Как думаете почему?

— Пока преждевременно делать выводы, игр проведено слишком мало. Думаю, что есть несколько причин. Например, у Богдана перед началом регулярного чемпионата была травма. Но Киселевичу непросто, ведь в ЦСКА он играл по 20 минут, а за океаном стал играть по 13. И если бы было наоборот, то тоже возникли бы сложности. Надо перестроиться и с точки зрения физики, и с точки зрения психологии.

— Киселевич говорит, что главное отличие лиг в том, что за океаном нет проходных смен во время матча. Вы видите, что в КХЛ они есть?

— Есть такое, но проблема в том, что против сильного соперника это обязательно скажется. Я, конечно, не рентген, не могу прочитать всех, но если замечаю, то сразу обращаю на это внимание. Иногда приходится даже из состава выводить, но это метод обучения для игрока.

— Год назад вы говорили, что и для вас огромный состав — большая проблема. Сейчас игроков меньше не стало, но вы больше не поднимаете эту тему.

— Большая скамейка в наших обстоятельствах нужна. Вы в курсе, сколько матчей в прошлом сезоне провели наши лидеры? Под сто, и я тут учитываю все игры за сборную, чемпионат мира. А сто игр — это, между прочим, график финалистов Кубка Стэнли. Без длинной скамейки не обойтись. Когда я слышу мнение экспертов о том, что не нужна ротация, то немного их не понимаю. Они сами выступали во времена, когда проводилось 40 — 50 матчей за сезон, как они могут оценить нынешнюю нагрузку? Это надо испытать на своей шкуре, прежде чем советовать.

— То есть если бы не сборная, то вы бы обходились 23 — 25 игроками.

— Конечно. У нас нет перерывов во время Евротура. В такие дни в клубе остается 5 — 6 человек, а остальные разъезжаются по национальным командам. И там они выкладываются, ведь это не товарищеские турниры, а отбор на чемпионат мира. А когда они возвращаются, то с них снова требуют результат.

— Большая скамейка в наших обстоятельствах нужна. Вы в курсе, сколько матчей в прошлом сезоне провели наши лидеры? Под 100, и я тут учитываю все игры за сборную, чемпионат мира. А сто игр — это, между прочим, график финалистов Кубка Стэнли.

Кузьменко не из яичка вылупился

— Хорошо, вы думаете о своей работе, о том, что вам надо выиграть. Но при этом совершенно не беспокоитесь о судьбе таких хоккеистов, как Ермаков, Чмыхов, Окулов. Им не дают играть, они лишь подменяют, но сами не развиваются.

— Посмотрите на это с другой стороны. Они просто должны выиграть конкурентную борьбу за свое место в составе.

— Немного странная логика. У вас они сидят потому, что впереди восемь-десять человек высокого уровня. В «Сибири» или «Северстали» этот хоккеист бы проводил по 20 — 25 минут.

— Тогда вместо Ермакова был бы Петров и вы бы спрашивали про него.

— Мы мягко подходим к вопросу о Константине Окулове. Когда говорят, что ЦСКА губит игроков, то эта фамилия приходит в голову сразу.

— Ох, меня про него спрашивают только в Новосибирске. Вы-то сформулируйте вопрос?

— Не стоило ли отпустить этого хоккеиста, который потенциально мог играть за сборную, а у вас завяз в запасе.

— Мы кого забрали из Новосибирска-то, Алексей? Мы разве забрали игрока сборной?

— Он был близко к ней.

— К какой сборной, если не секрет?

— Потенциально.

— Ну вот видите. Если бы, да кабы. У нас серьезная организация в ЦСКА, и в сборной серьезная организация. На тот момент Окулов не был лидером сборной, а что бы быть могло на самом деле — никто не знает. Трудно говорить, если этого не произошло. Я даже не знаю, на какой вопрос ответить.

— Я так понимаю, что мы все просто переоценивали Окулова?

— Кто — вы? Журналисты? Болельщики?

— Болельщики тоже.

— Только если новосибирские. Остальные про него еще не знали, он в сборной не играл. Его не было в молодежной сборной, его не было в первой.

— Он был игроком «Сибири».

— Я об этом и говорю, только новосибирские болельщики смотрели на игроков той команды. Когда мы взяли Константина, то «Сибирь» не попала в плей-офф.

— Вы так ловко меня переспорили насчет Окулова, но я скажу, что происходит с игроками, которые выделяются своим стилем. Андрея Кузьменко вы легко обменяли в СКА и взяли прямолинейного Сергея Калинина. Вам не нужны в команде те, кто импровизирует.

— Это только ваши ощущения.

— Это тенденция.

— Почему-то никто не вспоминает, где именно рос Андрей Кузьменко, какой клуб сделал из него игрока, которого мы все знаем. Это сделали в ЦСКА. Он рос у нас, играл в молодежке, пробился в первую команду, поехал на молодежный чемпионат мира. То есть если бы мы не любили творческих хоккеистов, то еще на раннем этапе стали бы его переделывать. Вы думаете, Кузьменко из яичка вылупился, а потом переехал в СКА? И почему вы считаете, что у нас Константин Окулов не прогрессирует?

— А это не так?

— Совсем не так. Что такое прогресс в вашем понимании?

— Человек, который растет в мастерстве и со временем начинает определять результат.

— Разве вы не понимаете, что есть различие между тем, чтобы начать определять результат в таком клубе, как ЦСКА или в команде другого ранга? Совершенно разные задачи по трудности их выполнения.

— Ведь он играет у вас раз в месяц.

— Это не так, он выходит чаще. Но он пока не игрок первого звена.

Шумаков как игрок мне был нужен

— Могли ли вы в ситуации с Сергеем Шумаковым повести себя иначе, чтобы не доводить дело до забастовки игрока, а затем — до отъезда в Америку?

— Вы понимаете, что я не могу разорвать контракт с человеком, повысить или уменьшить ему зарплату? Я же не президент и не владелец команды.

— Вам нужен был Сергей Шумаков?

— Он был у нас на предсезонных сборах. Если бы Шумаков мне не был нужен, то он бы не проходил с нами сборы. Мы разговаривали с ним, но Сергей принял такое решение.

— Вы его уговаривали остаться?

— Нет. Я уважительно отношусь к его решению. Наверное, в жизни бывают моменты, когда принципиальная позиция выше каких-то финансовых моментов.

— Знаю многих тренеров, которые бы при угрозе потери лидера, сделали бы все, чтобы сохранить такого игрока. Поговорили бы с ним, убедили, обрисовали перспективы. Но вы особо не старались.

— Один раз мы с ним поговорили на эту тему до сезона, и этого было достаточно, на мой взгляд.

— Вы нервничали, когда на ваше место активно сватали Олега Знарка?

— Нет, ведь у нас такая работа, что могут уволить.

— Разве вы не узнавали, есть ли почва под этими разговорами?

— Нет.

— Вы могли бы позвонить Олегу Знарку и узнать, правда ли? Тем более говорят, что он не хочет идти на живое место.

— Мы с Олегом постоянно созваниваемся, обсуждаем какие-то моменты, но если откровенно, то этого вопроса никогда не касались. Наверное, говорить о таком не совсем правильно.

— И все-таки удивительно. У вас есть победы, очки, а слухи появляются. Понятно, если бы вы были на грани попадания плей-офф.

— Поверьте, у меня слишком много работы, чтобы обращать на это внимание, задумываться о таких вещах. Да и какой смысл? Мне нужно решать конкретные вопросы, а не обсуждать слухи.

— Могли бы спросить у президента клуба — правда или нет?

— Не спрашивал. Зачем об этом говорить?

— Мне кажется, что тренеры в какой-то степени ответственны за то, чтобы собирать болельщиков на трибунах. Понятно, что есть маркетинг, другие службы. Но и вы должны постараться, чтобы на вас ходили, вами интересовались. Вы же, судя по пресс-конференциям, хотите, чтобы все поскорей забыли про ЦСКА.

— Давайте про пресс-конференцию. Если вы хотите, чтобы тренер давал развернутые ответы, то и вы должны полностью цитировать речь, а не интерпретировать, как считаете нужным. Был яркий эпизод, связанный как раз с Сергеем Шумаковым. Меня спросили, почему этого хоккеиста нет в сборной страны. Я ответил, что в национальной команде я несу ответственность за защитников, а если главный тренер не вызвал его, то не посчитал это нужным. В то же время Шумаков вызван в олимпийскую сборную, где может проявить себя. Что выходит в прессе? Получилось, как будто я сказал, что Шумаков не нужен сборной.

— Бывает.

— Да что значит «бывает»? Хорошо, что было видео той пресс-конференции, и я показал этот момент Сергею, чтобы он не подумал, будто я такое сказал. Речь о том, что если вы ждете ответов, то и пишите то, что было сказано.

— Не все же так делают. Нельзя из-за одного-двух человек, чередовать «это была интересная игра», и «мы сделаем выводы из ошибок».

— Я всегда отвечаю на конкретные вопросы. Не понимаю этого «скажите что-то по игре». Задавайте вопросы, я готов ответить на все вопросы, даже неприятные. Сейчас же я отвечаю на вопросы, хотя многие мне неудобны. Но я боюсь подставить себя, ребят. И вообще, кто из тренеров говорит интересно на пресс-конференции?

— Андрей Мартемьянов, а Дмитрий Квартальнов вообще топ.

— А сколько вы критиковали Вячеславовича, когда он был здесь?

— И он изменился. Теперь к нему нет вопросов, он объясняет все четко, он уважительно подходит к любому вопросу.

— Остается только повторить — я вопросов не боюсь и ответить готов на любой. Но мне бы хотелось, чтобы журналисты правильно цитировали мою речь. Тут недавно играли со СКА. На пресс-конференцию пришло 30 человек.

— И она шла полторы минуты.

— Ни одного вопроса не задали!

— Но и вы сразу дали понять, что не будете отвечать.

— Неправда, я бы на все ответил.

Капризов выступает ничуть не хуже, чем раньше

— Давайте вернемся к хоккею. Ваши игроки рассказывают, что в этом сезоне вы повышали голос только один раз — в Сочи. Что тогда случилось?

— Я точно не кричал, возможно, делал какие-то замечания. Но ход игры мне не нравился. Это были вещи не тактического плана, просто не нравились другое.

— Что вы изменили в хоккее по сравнению с прошлым сезоном?

— У нас появилась возможность варьировать тактику. Связано это с тем, что состав с прошлого сезона сохранился и многие знают нюансы.

— Вы сыграли очень незрелищно против СКА. Даже ваши хоккеисты считают, что если бы вы не действовали в откат, то переиграли бы соперника.

— Разве у питерского клуба плохие хоккеисты?

— Я этого не говорил. Но я знаю, как вы умеете играть, так как видел ваш матч против «Авангарда».

— Я объясню. С питерцами мы сыграли 10-й матч за 21 день. Вы представляете наш график. Я просто не был уверен, что ребята выдержат. Перед матчем с «Авангардом» была другая ситуация. Вот и все.

— Хотелось бы все-таки понять по поводу Кирилла Капризова. Вам и правда не кажется, что он стал играть менее ярко?

— Так партнеры поменялись. Но я не согласен с вашей оценкой. Просто не согласен. Что в нем изменилось? Может быть, повзрослел. Но для меня Кирилл прежний. Он выступает ничуть не хуже, чем раньше.

— Мы говорили о ребятах, которые при вас стали игроками ротации, но есть и исключения. Михаил Григоренко при вас стал совершенно другим. Что вы изменили в его действиях?

— В НХЛ рядом с ним не было Кирилла Капризова. И я вполне серьезно об этом говорю. У него поменялись партнеры, и это сразу сказалось на действиях Михаила.

— Вы по-прежнему закрываете тренировки от прессы?