Боченски оформил дубль и принес «Барысу» шестую подряд победу в КХЛ

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брэндон Боченски (8-я и 42-я минуты), забросивший по шайбе в первом и третьем периодах. Во втором взятии ворот поучаствовал Дастин Бойд, записавший на свой счет голевую передачу при игре в большинстве.