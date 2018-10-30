Боченски оформил дубль и принес «Барысу» шестую подряд победу в КХЛ
Астанинский «Барыс» дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брэндон Боченски (8-я и 42-я минуты), забросивший по шайбе в первом и третьем периодах. Во втором взятии ворот поучаствовал Дастин Бойд, записавший на свой счет голевую передачу при игре в большинстве.
Таким образом, «Барыс» продлил победную серию в КХЛ, которая теперь насчитывает шесть матчей. Команда набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Адмирал» (13) идет на предпоследней, 12-й строчке на «Востоке».
Следующий матч «Барыс» проведет 1 ноября дома против челябинского «Трактора» (19).
|Андрей Скабелка
|Сергей Светлов
|Доминик Граховина
|Никита Серебряков 58:08 (Н. Серебряков 59:54)
|1-й период
|Александр Мерескин
|02:27
|Александр Угольников
|03:49
|07:55
|Брэндон Боченски
|08:47
|Константин Климонтов
|16:34
|18:05
|Андре Петерссон
|2-й период
|24:22
|Даррен Дитц
|32:56
|Валерий Орехов
|Егор Яковлев
|35:03
|3-й период
|Егор Антропов
|41:45
|42:11
|Брэндон Боченски (Д. Бойд)
|Иван Мищенко
|48:09
|Егор Антропов
|50:28
|57:02
|Никита Михайлис
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)