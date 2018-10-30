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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Боченски оформил дубль и принес «Барысу» шестую подряд победу в КХЛ

Астанинский «Барыс» дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брэндон Боченски (8-я и 42-я минуты), забросивший по шайбе в первом и третьем периодах. Во втором взятии ворот поучаствовал Дастин Бойд, записавший на свой счет голевую передачу при игре в большинстве.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию в КХЛ, которая теперь насчитывает шесть матчей. Команда набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Адмирал» (13) идет на предпоследней, 12-й строчке на «Востоке».

Следующий матч «Барыс» проведет 1 ноября дома против челябинского «Трактора» (19).

Барыс 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Адмирал
30.10.2018, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Сергей Светлов
Вратари
Доминик Граховина Никита Серебряков 58:08 (Н. Серебряков 59:54)
1-й период
Александр Мерескин 02:27
Александр Угольников 03:49
07:55 Брэндон Боченски
08:47 Константин Климонтов
16:34
18:05 Андре Петерссон
2-й период
24:22 Даррен Дитц
32:56 Валерий Орехов
Егор Яковлев 35:03
3-й период
Егор Антропов 41:45
42:11 Брэндон Боченски (Д. Бойд)
Иван Мищенко 48:09
Егор Антропов 50:28
57:02 Никита Михайлис
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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