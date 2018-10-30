Источник: «Сибирь» интересуется 25-м номером драфта НХЛ 2009 года

27-летний хоккеист был выбран под общим 25-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года.



Большую часть карьеры нападающий провёл между НХЛ и АХЛ, сменив несколько команд. С 2017 года Карон выступает в немецком чемпионате, являясь одним из лидеров и лучших бомбардиров клуба «Крефельд». В текущем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 12 матчах, заработав 11 (5+6) баллов при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.



Издание сообщает, что болельщики недовольны слухами об уходе Карона, и считают причиной его возможного решения деньги, которые ему предлагают в КХЛ.