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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Сибирь» интересуется 25-м номером драфта НХЛ 2009 года

Нападающий Джордан Карон может перейти в новосибиркую «Сибирь», сообщает издание RP Online со ссылкой на свои источники.

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27-летний хоккеист был выбран под общим 25-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года.

Большую часть карьеры нападающий провёл между НХЛ и АХЛ, сменив несколько команд. С 2017 года Карон выступает в немецком чемпионате, являясь одним из лидеров и лучших бомбардиров клуба «Крефельд». В текущем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 12 матчах, заработав 11 (5+6) баллов при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.

Издание сообщает, что болельщики недовольны слухами об уходе Карона, и считают причиной его возможного решения деньги, которые ему предлагают в КХЛ.

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