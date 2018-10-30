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19:47 (мск), источник: ТАСС

Шайба Стоа помогла «Трактору» обыграть «Спартак» в матче КХЛ

ТАСС, 30 октября. Московский «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Александр Рыбаков (3-я минута), Игорь Полыгалов (16), Райан Стоа (18) и Антон Глинкин (29). У гостей отличился Анатолий Никонцев (27).

Стоа выступал за «Спартак» с 2016 по 2018 год, после чего перешел в «Трактор».

«Спартак», который не выигрывал в Челябинске с 10 декабря 2008 года, потерпел третье поражение подряд. Красно- белые занимают шестое место в таблице Западной конференции с 24 очками. «Трактор» прервал серию из трех поражений и занимает на Востоке 10-е место с 21 очком.

Ранее во вторник астанинский «Барыс» одержал шестую победу подряд, дома обыграв владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0.

Трактор 4:1
(3:0, 1:1, 0:0)
Спартак
30.10.2018, 17:00 Зрители: 6760 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Игорь Уланов
Вратари
Василий Демченко Юлиус Гудачек 20:00 (А. Трушков 20:00)
1-й период
02:16 Александр Рыбаков (Н. Хлыстов, С. Кокуев)
Руслан Педан 04:43
08:09 Григорий Желдаков
09:38 Александр Рыбаков
11:39
Мартиньш Карсумс 13:57
15:17 Игорь Полыгалов (А. Глинкин, В. Кравцов)
17:59 Райан Стоа (Й. Энлунд, Н. Бэйлен)
2-й период
Анатолий Никонцев (А. Кутейкин, М. Трунев) 26:26
Каспарс Даугавиньш 26:55
28:11 Антон Глинкин (А. Рыбаков, Н. Никитин)
3-й период
42:45 Семен Кокуев
45:33 Игорь Исаев
Анатолий Никонцев 53:25
Бен Максвелл 56:49
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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