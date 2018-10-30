Шайба Стоа помогла «Трактору» обыграть «Спартак» в матче КХЛ

Стоа выступал за «Спартак» с 2016 по 2018 год, после чего перешел в «Трактор».

«Спартак», который не выигрывал в Челябинске с 10 декабря 2008 года, потерпел третье поражение подряд. Красно- белые занимают шестое место в таблице Западной конференции с 24 очками. «Трактор» прервал серию из трех поражений и занимает на Востоке 10-е место с 21 очком.