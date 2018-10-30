Шайба Стоа помогла «Трактору» обыграть «Спартак» в матче КХЛ
ТАСС, 30 октября. Московский «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 30 октября. Московский «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Рыбаков (3-я минута), Игорь Полыгалов (16), Райан Стоа (18) и Антон Глинкин (29). У гостей отличился Анатолий Никонцев (27).
Стоа выступал за «Спартак» с 2016 по 2018 год, после чего перешел в «Трактор».
«Спартак», который не выигрывал в Челябинске с 10 декабря 2008 года, потерпел третье поражение подряд. Красно- белые занимают шестое место в таблице Западной конференции с 24 очками. «Трактор» прервал серию из трех поражений и занимает на Востоке 10-е место с 21 очком.
Ранее во вторник астанинский «Барыс» одержал шестую победу подряд, дома обыграв владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0.
|Алексей Тертышный
|Игорь Уланов
|Василий Демченко
|Юлиус Гудачек 20:00 (А. Трушков 20:00)
|1-й период
|02:16
|Александр Рыбаков (Н. Хлыстов, С. Кокуев)
|Руслан Педан
|04:43
|08:09
|Григорий Желдаков
|09:38
|Александр Рыбаков
|11:39
|Мартиньш Карсумс
|13:57
|15:17
|Игорь Полыгалов (А. Глинкин, В. Кравцов)
|17:59
|Райан Стоа (Й. Энлунд, Н. Бэйлен)
|2-й период
|Анатолий Никонцев (А. Кутейкин, М. Трунев)
|26:26
|Каспарс Даугавиньш
|26:55
|28:11
|Антон Глинкин (А. Рыбаков, Н. Никитин)
|3-й период
|42:45
|Семен Кокуев
|45:33
|Игорь Исаев
|Анатолий Никонцев
|53:25
|Бен Максвелл
|56:49
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)