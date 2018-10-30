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22:07 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

ТАСС, 30 октября. Петербургский СКА одержал победу над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (15-я и 60-я минуты), Максим Карпов (47), Динар Хафизуллин (53) и Андрей Кузьменко (54). У гостей отличился Томаш Мертл (2).

СКА одержал третью победу подряд и с 37 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 22 очками идет девятым на Востоке.

В параллельном матче лидер Западной конференции столичный ЦСКА обыграл на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2, продлив победную серию до четырех матчей.

СКА 5:1
(1:1, 0:0, 4:0)
Куньлунь
30.10.2018, 19:30 Зрители: 11910 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Юсси Тапола
Вратари
Магнус Хелльберг Барри Браст
1-й период
Томаш Мертль (В. Бартли) 01:10
14:41 Александр Барабанов (А. Кузьменко)
2-й период
Юхан Сундстрем 24:52
Ондржей Витасек 29:19
36:48 Патрик Херсли
3-й период
44:09 Олег Ли
Ондржей Витасек 44:09
46:10 Максим Карпов (С. Плотников)
Тэйлор Бек 51:29
52:05 Динар Хафизуллин (М.А. Карпов, Н. Гусев)
53:22 Андрей Кузьменко (А. Барабанов)
59:40 Александр Барабанов (А. Кузьменко, Арт. Зуб)
Статистика
4 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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