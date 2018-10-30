СКА обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
ТАСС, 30 октября. Петербургский СКА одержал победу над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
ТАСС, 30 октября. Петербургский СКА одержал победу над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (15-я и 60-я минуты), Максим Карпов (47), Динар Хафизуллин (53) и Андрей Кузьменко (54). У гостей отличился Томаш Мертл (2).
СКА одержал третью победу подряд и с 37 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 22 очками идет девятым на Востоке.
В параллельном матче лидер Западной конференции столичный ЦСКА обыграл на своем льду новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2, продлив победную серию до четырех матчей.
|Илья Воробьев
|Юсси Тапола
|Магнус Хелльберг
|Барри Браст
|1-й период
|Томаш Мертль (В. Бартли)
|01:10
|14:41
|Александр Барабанов (А. Кузьменко)
|2-й период
|Юхан Сундстрем
|24:52
|Ондржей Витасек
|29:19
|36:48
|Патрик Херсли
|3-й период
|44:09
|Олег Ли
|Ондржей Витасек
|44:09
|46:10
|Максим Карпов (С. Плотников)
|Тэйлор Бек
|51:29
|52:05
|Динар Хафизуллин (М.А. Карпов, Н. Гусев)
|53:22
|Андрей Кузьменко (А. Барабанов)
|59:40
|Александр Барабанов (А. Кузьменко, Арт. Зуб)
|4
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)