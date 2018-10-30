СКА побеждает и без Дацюка. Он по-прежнему травмирован

Источник: Спорт-Экспресс

Казус Хелльберга

— У нас через два дня игра, будем смотреть, как у Паши дела, — сказал после венского разгрома «Слована» (7:0) Илья Воробьев. Два дня прошло, а дела у Паши, видимо, не улучшились. СКА вышел на игру против «Куньлуня» без Дацюка, а также без Белова, Кручинина и Якупова. За четыре часа до старта этой игры был опубликован состав сборной России на Кубок Карьяла. Из своего СКА Воробьев пригласил семерых, но ни одного — из первого звена армейцев.

Пока СКА участвовал в выставочных матчах, боссы «Куньлуня» оформляли контракт с Вольски. Оказавшийся лишним легионером в Магнитогорске, канадец пригодился в Китае. Долго привыкать ему не пришлось — в прошлом сезоне он отыграл за «драконов» 32 матча и набрал 28 очков. Так что через два дня после оформления документов Вольски снова вышел в первом звене «Куньлуня». Но стоило его тройке покинуть лед, как гости забили. Мертл ворвался в зону СКА, от безысходности прострелил на дальнюю штангу и через пару секунд принимал поздравления. Хелльберг накрыл шайбу ловушкой, но она срикошетила в ворота.

Не дотерпели

Вообще, «Куньлунь» оставил очень приятное впечатление. На фоне чересчур самоуверенных армейцев, которые только в большинстве и контратаках играли мощно и создавали моменты. У драконов их не было на порядок больше. Но действовали они пободрее, быстрее бегали и распоряжались шайбой. И, конечно, здорово распределяли ответственность между собой в обороне.

В меньшинстве кто-то из форвардов обязательно следил за Херсли, который за две попытки щелкнул всего один раз. Свой пятак гости тоже оставили всего дважды, но воспользоваться их ошибками СКА не сумел. Оба раза броски летели прямо в Браста. Второй период традиционно для «Ледового» остался за хозяевами. Не избежал «Куньлунь» и затяжного отрезка в равных составах — пришлось несколько минут отсиживаться в своей зоне без смены. Гости выдержали, потому что быстро перекрывали направления для передач и накрывали броски армейцев. СКА завершил второй период с огромным разрывом по броскам в створ (15−2), но ни разу не забил.

Прелесть в том, что «Куньлунь» не рассчитывал играть от обороны, как это часто происходит с соперниками СКА в Петербурге. Драконы прижимались к воротам, только когда этого требовали армейцы. Вместе с этим гости могли выдать одну-две ударные смены и потерроризировать Хелльберга. С этого и начался третий период, в котором «Куньлуню» суждено было проиграть.