СКА побеждает и без Дацюка. Он по-прежнему травмирован
Армейцы Петербурга переиграли «Куньлунь».
Армейцы Петербурга переиграли «Куньлунь».
— У нас через два дня игра, будем смотреть, как у Паши дела, — сказал после венского разгрома «Слована» (7:0) Илья Воробьев. Два дня прошло, а дела у Паши, видимо, не улучшились. СКА вышел на игру против «Куньлуня» без Дацюка, а также без Белова, Кручинина и Якупова. За четыре часа до старта этой игры был опубликован состав сборной России на Кубок Карьяла. Из своего СКА Воробьев пригласил семерых, но ни одного — из первого звена армейцев.
Пока СКА участвовал в выставочных матчах, боссы «Куньлуня» оформляли контракт с Вольски. Оказавшийся лишним легионером в Магнитогорске, канадец пригодился в Китае. Долго привыкать ему не пришлось — в прошлом сезоне он отыграл за «драконов» 32 матча и набрал 28 очков. Так что через два дня после оформления документов Вольски снова вышел в первом звене «Куньлуня». Но стоило его тройке покинуть лед, как гости забили. Мертл ворвался в зону СКА, от безысходности прострелил на дальнюю штангу и через пару секунд принимал поздравления. Хелльберг накрыл шайбу ловушкой, но она срикошетила в ворота.
Вообще, «Куньлунь» оставил очень приятное впечатление. На фоне чересчур самоуверенных армейцев, которые только в большинстве и контратаках играли мощно и создавали моменты. У драконов их не было на порядок больше. Но действовали они пободрее, быстрее бегали и распоряжались шайбой. И, конечно, здорово распределяли ответственность между собой в обороне.
В меньшинстве
Прелесть в том, что «Куньлунь» не рассчитывал играть от обороны, как это часто происходит с соперниками СКА в Петербурге. Драконы прижимались к воротам, только когда этого требовали армейцы. Вместе с этим гости могли выдать
Конечно, гости заслужили хотя бы одно очко, но всерьез сложно было рассчитывать на
|Илья Воробьев
|Юсси Тапола
|Магнус Хелльберг
|Барри Браст
|1-й период
|Томаш Мертль (В. Бартли)
|01:10
|14:41
|Александр Барабанов (А. Кузьменко)
|2-й период
|Юхан Сундстрем
|24:52
|Ондржей Витасек
|29:19
|36:48
|Патрик Херсли
|3-й период
|44:09
|Олег Ли
|Ондржей Витасек
|44:09
|46:10
|Максим Карпов (С. Плотников)
|Тэйлор Бек
|51:29
|52:05
|Динар Хафизуллин (М.А. Карпов, Н. Гусев)
|53:22
|Андрей Кузьменко (А. Барабанов)
|59:40
|Александр Барабанов (А. Кузьменко, Арт. Зуб)
|4
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)