Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем»
Петербуржцы смогли за 15 минут забросить четыре шайбы в ворота соперника и выиграть 5:1.
Петербуржцы смогли за 15 минут забросить четыре шайбы в ворота соперника и выиграть 5:1.
Очередную уверенную победу в розыгрыше регулярного сезона КХЛ одержал петербургский СКА. Во встрече с китайским «Куньлунем», которая прошла вчера, 30 октября, в «Ледовом дворце», армейцы долго запрягали, но, в итоге, очень быстро поехали.
— С первого броска пропустили не самый обязательный гол. Но много работали, вложили много сил и в конце концов дожали соперника. Во втором периоде было 15−2 по броскам. Молодцы ребята, приводит слова главного тренера петербуржцев Ильи Воробьева сайт СКА.
Надо сказать, что вплоть до третьего периода игра была напряженной, а счет — ничейным. «Куньлунь» уверенно оборонялся, удерживая результат, в то время, как армейцы старались второй раз пробить голкипера гостей и не потерять очки.
Это удалось сделать ближе к концовке поединка, когда за 15 последних минут СКА забросил четыре безответных шайбы и победил со счетом 5:1.