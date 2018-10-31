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10:37 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» отказался от идеи проведения игр на открытом воздухе в Омске в этом сезоне

ТАСС, 31 октября. Омский «Авангард», временно принимающий соперников в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе, отказался от идеи проведения игр на открытом воздухе в Омске в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды со ссылкой на президента клуба Максима Сушинского.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» проводит домашние матчи на «Арене-Балашиха» в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск». В конце сентября экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. В начале августа председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщал о планах провести в преддверии Нового года ряд матчей в Омске под открытым небом.

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Ранее в октябре Сушинский сообщил ТАСС, что клуб договорился с лигой об организации трех матчей на открытом воздухе в Омске.

«На протяжении двух последних месяцев мы искали возможность провести матчи “Зимней классики” в Омске в этом сезоне, однако два наших потенциальных соперника из трех отказались участвовать в этом событии. Кроме того, ни одна из площадок в Омске, которые клуб рассматривал как возможные для проведения игр, не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ. Привести их в соответствие с требованиями стоит очень больших затрат и займет большое количество времени, необходимо, по сути, строить все с нуля. С учетом всего этого и грядущих затрат на “Арену-Омск” мы посчитали нецелесообразным проводить всего один матч “Зимней классики” в Омске», — заявил Сушинский.

«Сейчас клуб разрабатывает план мероприятий, по которому хоккеисты “Авангарда” будут регулярно приезжать в Омск и участвовать в активностях с болельщиками: встречаться с фанатами, посещать фан-зоны, проводить мастер- классы и так далее, — отметил президент клуба. — Ближе к плей-офф планируем увеличивать количество розыгрышей бесплатных поездок в Балашиху. Мы знаем, что ничто не компенсирует вам живого хоккея в городе, но постараемся сделать максимум для того, чтобы омичи не теряли связь с родным клубом».

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции. Омский клуб набрал 44 очка в 24 матчах.

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