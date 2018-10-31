«Авангард» объявил о подписании контракта с экс-игроком клубов НХЛ Стольбергом

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
«После того, как Крис Верстиг покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, нам было необходимо найти ему замену. На данный момент сезон в разгаре во всех европейских чемпионатах, приобрести качественного игрока непросто, однако нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который, с одной стороны, обладает внушительным опытом и мастерством, а с другой — знаком с КХЛ. Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас, когда матчи идут один за другим, крайне важно держать высокий уровень и набирать очки, улучшая вместе с этим игру во всех компонентах», — прокомментировал подписание президент клуба Максим Сушинский.
Стольберг провел восемь сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Торонто», «Нэшвилл», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину» и «Оттаву». В составе «Чикаго», где швед играл три сезона, он стал обладателем Кубка Стэнли в 2013 году. Всего в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ Стольберг провел 548 матчей, забросил 84 шайбы и отдал 95 результативных передач. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 швед играл в КХЛ за подмосковный «Атлант», в составе которого провел 14 матчей и набрал 10 очков (три шайбы и семь передач).