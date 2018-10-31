«Авангард» объявил о подписании контракта с экс-игроком клубов НХЛ Стольбергом

«После того, как Крис Верстиг покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, нам было необходимо найти ему замену. На данный момент сезон в разгаре во всех европейских чемпионатах, приобрести качественного игрока непросто, однако нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который, с одной стороны, обладает внушительным опытом и мастерством, а с другой — знаком с КХЛ. Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас, когда матчи идут один за другим, крайне важно держать высокий уровень и набирать очки, улучшая вместе с этим игру во всех компонентах», — прокомментировал подписание президент клуба Максим Сушинский.