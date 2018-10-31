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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас не женский хоккей». Нападающий «Барыса» объяснил удаления и прокомментировал шестую подряд победу в КХЛ

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис после победного матча с «Адмиралом» из Владивостока рассказал корреспонденту Vesti.kz о тактике на игру и поделился личными задачами на сезон в КХЛ.

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— «Адмирал» — хорошая команда. Они хорошо оборонялись и пытались действовать на контратаках. А мы пытались не дать им убежать и по возможности забить. Задержаться в их зоне, «прижать» их на смене. Забили два хороших гола в большинстве. Думаю, что это хорошая победа. Мы и не пропустили. Думаю, что это такая победа, которая поднимает дух. Мы можем играть и еще лучше.

— Обе команды не раз посещали скамейку оштрафованных. В чем причина такого количества нарушений дисциплины?

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— Я думаю, что это связано не с нарушением дисциплины. Если не играть в борьбу, то это будет женский хоккей. А у нас хоккей для мужиков. Много было борьбы. Хочешь забрать шайбу побыстрее, а выходит удаление.

— Лично для Вас сезон складывается позитивно и результативно. Ощущаете, что сделали шаг вперед? Где-то уже и возраст, и в физических кондициях прибавили.

— Чувствую, что больше играю. Получаю доверие от тренера. Выходишь на лед и знаешь, что надо его оправдывать. У нас каждый в звени или в команде может взять на себя роль лидера и показать хорошую игру. Завести команду. У нас хорошая команда и все пытаются ей помочь.

— Вы в моменте, когда из подающего надежды идет переход в более опытного игрока.

— Да, уже нужно показывать хорошую и стабильную игру. Набирать очки и помогать команде выигрывать. В любой роли — в обороне или в нападении. И даже в быту.

— Ждем ли в этом году рекорд по результативности?

— Конечно будет. На каждый год такая цель, ведь с каждым годом нужно расти. Прибавлять. Я думаю, что у каждого игрока такое есть. Каждый об этом думает.

Напомним, «Барыс» на своем льду обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до шести игр. Ранее защитник столичной команды Константин Климонтов назвал главного творца очередной победы в Астане.

Барыс 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Адмирал
30.10.2018, 16:30 Зрители: 4847 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Сергей Светлов
Вратари
Доминик Граховина Никита Серебряков 58:08 (Н. Серебряков 59:54)
1-й период
Александр Мерескин 02:27
Александр Угольников 03:49
07:55 Брэндон Боченски
08:47 Константин Климонтов
16:34
18:05 Андре Петерссон
2-й период
24:22 Даррен Дитц
32:56 Валерий Орехов
Егор Яковлев 35:03
3-й период
Егор Антропов 41:45
42:11 Брэндон Боченски (Д. Бойд)
Иван Мищенко 48:09
Егор Антропов 50:28
57:02 Никита Михайлис
Статистика
10 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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