«У нас не женский хоккей». Нападающий «Барыса» объяснил удаления и прокомментировал шестую подряд победу в КХЛ

— «Адмирал» — хорошая команда. Они хорошо оборонялись и пытались действовать на контратаках. А мы пытались не дать им убежать и по возможности забить. Задержаться в их зоне, «прижать» их на смене. Забили два хороших гола в большинстве. Думаю, что это хорошая победа. Мы и не пропустили. Думаю, что это такая победа, которая поднимает дух. Мы можем играть и еще лучше.

— Обе команды не раз посещали скамейку оштрафованных. В чем причина такого количества нарушений дисциплины?

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— Я думаю, что это связано не с нарушением дисциплины. Если не играть в борьбу, то это будет женский хоккей. А у нас хоккей для мужиков. Много было борьбы. Хочешь забрать шайбу побыстрее, а выходит удаление.

— Лично для Вас сезон складывается позитивно и результативно. Ощущаете, что сделали шаг вперед? Где-то уже и возраст, и в физических кондициях прибавили.

— Чувствую, что больше играю. Получаю доверие от тренера. Выходишь на лед и знаешь, что надо его оправдывать. У нас каждый в звени или в команде может взять на себя роль лидера и показать хорошую игру. Завести команду. У нас хорошая команда и все пытаются ей помочь.

— Вы в моменте, когда из подающего надежды идет переход в более опытного игрока.

— Да, уже нужно показывать хорошую и стабильную игру. Набирать очки и помогать команде выигрывать. В любой роли — в обороне или в нападении. И даже в быту.

— Ждем ли в этом году рекорд по результативности?

— Конечно будет. На каждый год такая цель, ведь с каждым годом нужно расти. Прибавлять. Я думаю, что у каждого игрока такое есть. Каждый об этом думает.