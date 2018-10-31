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15:31 (мск), источник: ТАСС

Процесс заливки льда на «ВТБ-Арене» в Петровском парке начнется 2 ноября

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Процесс заливки льда на новой «ВТБ-Арене» в Петровском парке начнется 2 ноября. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Харчук.

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Источник: РИА "Новости"

Два последних сезона динамовцы проводили домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец» (сейчас называется «ЦСКА-Арена»). Текущий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые проводят на арене «Мегаспорт», планируется, что с 1 января 2019 года «Динамо» будет принимать гостей на новой «ВТБ-Арене» в Петровском парке, которая будет вмещать 11 488 зрителей. Ранее генеральный директор столичного клуба Валерий Шанцев заявил, что «Динамо» начнет осваивать новую арену в ноябре.

«С 2 ноября на арене начинается заливка льда, все рекламные материалы, которые нужно разметить там, мы уже передали. Лед будут заливать несколько дней», — сказал Харчук.

По словам собеседника агентства, о проведении тренировочных мероприятий на новой арене говорить пока преждевременно. «Есть некоторые правила — когда объект не сдан в эксплуатацию и нет соответствующих документов о государственной приемке, эксплуатировать здание нельзя. Но там все идет согласно графику, там все классно, это будет самая современная арена. Мы хотим как можно быстрее перейти туда», — подчеркнул Харчук.

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