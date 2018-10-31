Процесс заливки льда на «ВТБ-Арене» в Петровском парке начнется 2 ноября

Источник: РИА "Новости"

Два последних сезона динамовцы проводили домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец» (сейчас называется «ЦСКА-Арена»). Текущий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые проводят на арене «Мегаспорт», планируется, что с 1 января 2019 года «Динамо» будет принимать гостей на новой «ВТБ-Арене» в Петровском парке, которая будет вмещать 11 488 зрителей. Ранее генеральный директор столичного клуба Валерий Шанцев заявил, что «Динамо» начнет осваивать новую арену в ноябре.

«С 2 ноября на арене начинается заливка льда, все рекламные материалы, которые нужно разметить там, мы уже передали. Лед будут заливать несколько дней», — сказал Харчук.