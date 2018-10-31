«Металлург» победил «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (2-я минута), Михал Булирж (4), Роман Любимов (49) и Мэтт Эллисон (59). У «Сочи» отличился Дамир Рахимуллин (13).
«Металлург» 2 ноября примет финский «Йокерит», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Металлург Мг
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4:1
(2:1, 0:0, 2:0)
|Сочи
|Йозеф Яндач
|Сергей Зубов
|Василий Кошечкин
|Константин Барулин 03:08 (Д. Шикин 03:08)
|1-й период
|01:09
|Ииро Пакаринен (Н. Кулемин, Д. Расмуссен)
|03:08
|Михал Булирж (С. Мозякин, М. Эллисон)
|Дмитрий Архипов
|06:17
|Александр Полунин
|06:32
|10:07
|Евгений Тимкин
|Дамир Рахимуллин (Ю. Александров, А. Томилин)
|12:48
|Александр Полунин
|16:35
|2-й период
|20:39
|Яков Рылов
|Дамир Рахимуллин
|32:05
|Дамир Рахимуллин
|32:05
|3-й период
|48:32
|Роман Любимов (П. Варфоломеев)
|54:37
|Роман Любимов
|57:31
|58:39
|Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Д. Расмуссен)
|59:14
|Ииро Пакаринен
|Александр Полунин
|59:14
|8
|Штрафное время
|35
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)