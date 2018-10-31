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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (2-я минута), Михал Булирж (4), Роман Любимов (49) и Мэтт Эллисон (59). У «Сочи» отличился Дамир Рахимуллин (13).

«Металлург» 2 ноября примет финский «Йокерит», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

Металлург Мг 4:1
(2:1, 0:0, 2:0)
Сочи
31.10.2018, 17:00 Зрители: 7032 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Сергей Зубов
Вратари
Василий Кошечкин Константин Барулин 03:08 (Д. Шикин 03:08)
1-й период
01:09 Ииро Пакаринен (Н. Кулемин, Д. Расмуссен)
03:08 Михал Булирж (С. Мозякин, М. Эллисон)
Дмитрий Архипов 06:17
Александр Полунин 06:32
10:07 Евгений Тимкин
Дамир Рахимуллин (Ю. Александров, А. Томилин) 12:48
Александр Полунин 16:35
2-й период
20:39 Яков Рылов
Дамир Рахимуллин 32:05
Дамир Рахимуллин 32:05
3-й период
48:32 Роман Любимов (П. Варфоломеев)
54:37 Роман Любимов
57:31
58:39 Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Д. Расмуссен)
59:14 Ииро Пакаринен
Александр Полунин 59:14
Статистика
8 Штрафное время 35
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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