«Металлург» победил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (2-я минута), Михал Булирж (4), Роман Любимов (49) и Мэтт Эллисон (59). У «Сочи» отличился Дамир Рахимуллин (13).

«Металлург» 2 ноября примет финский «Йокерит», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».