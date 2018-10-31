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20:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах, обыграв «Йокерит»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). На шайбу Марко Анттилы (9-я минута) у гостей уральская команда ответила голами Ильи Крикунова (14), Найджела Доуса (28) и Дэна Секстона (31).

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и выиграл 23-й матч из 24 в текущем регулярном чемпионате КХЛ. У «Йокерита» прервалась серия из пяти побед.

Автомобилист 3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
Йокерит
31.10.2018, 17:00 Зрители: 5545 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Лаури Марьямяки
Вратари
Якуб Коварж Янис Калныньш 57:58
1-й период
01:03 Франсис Паре
Марко Анттила (М. Ниеми) 08:49
Томми Кивисте 11:32
13:43 Илья Крикунов (Д. Секстон)
17:10
19:27 Станислав Егоршев
2-й период
24:17 Анатолий Голышев
Сакари Маннинен 24:17
Макс Вярн 26:58
27:53 Найджел Доус (И. Вишневский)
29:05 Евгений Грачев
Томми Кивисте 29:05
Пекка Йормакка 30:17
30:57 Дэн Секстон (Я. Коварж)
Мика Ниеми 31:13
31:32 Найджел Доус
Оливер Лауридсен 34:10
3-й период
52:17 Алексей Василевский
52:17 Никита Трямкин
Брайан О`Нилл 52:17
Йессе Йоэнсуу 52:17
58:16 Алексей Василевский
Статистика
21 Штрафное время 21
5 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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