«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах, обыграв «Йокерит»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). На шайбу Марко Анттилы (9-я минута) у гостей уральская команда ответила голами Ильи Крикунова (14), Найджела Доуса (28) и Дэна Секстона (31).
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и выиграл 23-й матч из 24 в текущем регулярном чемпионате КХЛ. У «Йокерита» прервалась серия из пяти побед.
|Автомобилист
|
3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
|Йокерит
|Андрей Мартемьянов
|Лаури Марьямяки
|Якуб Коварж
|Янис Калныньш 57:58
|1-й период
|01:03
|Франсис Паре
|Марко Анттила (М. Ниеми)
|08:49
|Томми Кивисте
|11:32
|13:43
|Илья Крикунов (Д. Секстон)
|17:10
|19:27
|Станислав Егоршев
|2-й период
|24:17
|Анатолий Голышев
|Сакари Маннинен
|24:17
|Макс Вярн
|26:58
|27:53
|Найджел Доус (И. Вишневский)
|29:05
|Евгений Грачев
|Томми Кивисте
|29:05
|Пекка Йормакка
|30:17
|30:57
|Дэн Секстон (Я. Коварж)
|Мика Ниеми
|31:13
|31:32
|Найджел Доус
|Оливер Лауридсен
|34:10
|3-й период
|52:17
|Алексей Василевский
|52:17
|Никита Трямкин
|Брайан О`Нилл
|52:17
|Йессе Йоэнсуу
|52:17
|58:16
|Алексей Василевский
|21
|Штрафное время
|21
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)