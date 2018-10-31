«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах, обыграв «Йокерит»

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). На шайбу Марко Анттилы (9-я минута) у гостей уральская команда ответила голами Ильи Крикунова (14), Найджела Доуса (28) и Дэна Секстона (31).