Гол в большинстве за 14 минут штрафа, или как «Барыс» наказывает соперников за грубость в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» относится к лучшим в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по реализации численного большинства, но игра в защите не так впечатляет. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

В последнем матче в Лиге столичный клуб встречался с «Адмиралом» из Владивостока и забил всего один гол в большинстве в семи попытках. Заметим, что российский клуб относится к числу худших в турнире: пропускает практически с каждого четвертого розыгрыша численного преимущества соперника — 73,2 процента (26 голов в 97 попытках). Это четвертое место в Лиге.

Что касается «Барыса», то он с другой стороны табели о рангах. Команда Андрея Скабелки забивает в каждом своем третьем розыгрыше большинства — 29,2 процента (26 шайб в 89 попытках). Лучшие показатели имеют только финский «Йокерит» (35,9 процента или 23 гола в 64 попытках) и «Автомобилист» из Екатеринбурга (32 процента или 24 гола в 75 розыгрышах).

Таким образом, в матче с «Адмиралом» казахстанский клуб должен забивать, как минимум, две шайбы при розыгрыше численного состава. «Не по статистике» команда Скабелки сыграла и меньшинстве. Если у «Адмирала» показатель в защите своих ворот всего 73,2 процента, то у «Барыса» не намного лучше — 76,5 процента (19 пропущенных голов в 81 попытке). То есть, та же пропущенная шайба в каждых четырех розыгрышах. Но в игре с «Адмиралом» у «Барыса» было 10 минут штрафа, но ни одного гола он не пропустил.

Тут «помог» соперник. В этом компоненте у российского клуба проблемы — всего 10 забитых голов в 92 попытках или 10,9 процента реализации. Худший показатель в КХЛ. Меньше «Адмирала» забили только хоккеисты «Амура» из Хабаровска (восемь голов) и минского «Динамо» (девять голов), но они имели на порядок меньше шансов отличиться — 67 и 75, соответственно.

Если «Барыс» собирается рассчитывать на серьезные достижения в Кубке Гагарина, то необходимо быть сильным не только в атаке, но крепко держать оборону. Показатели основных соперников по конференции выглядят так:

1. «Автомобилист» — 32 процента (24 гола в 75 попытках) и 85,7 процента (10 голов в 70 попытках.

2. «Авангард» — 15,3 (11 в 72) и 86,8 (7 в 53).

3. «Ак Барс» — 16,7 (12 в 72) и 79,8 (17 в 84).

4. «Барыс».

5. «Салават Юлаев» — 26,7 (23 в 86) и 89,2 (7 в 65).

6. «Металлург» Мг — 22,2 (14 в 63) и 85,4 (7 в 48).

7. «Торпедо» — 18,5 (17 в 92) и 78,9 (16 в 76).

8. «Нефтехимик» — 18,6 (18 в 97) и 75,6 (16 в 76).