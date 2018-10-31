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31 октября, источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» в овертайме одолело «Нефтехимик»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме нанесли гостевое поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Нижнекамске, завершилась волевой победой «бело-голубых» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0). В первом периоде «Динамо» уступало сопернику с разницей в две шайбы.

В составе москвичей отличились Владимир Брюквин (17-я минута), Артем Волков (32), Дмитрий Кагарлицкий (42) и Илья Никулин (65). Авторами голов у «Нефтехимика» стали Йоонас Няттинен (3), Андрей Сергеев (6) и Юусо Пуустинен (46).

Сергеев ассистировал Няттинену во время первого гола нижнекамской команды, и это очко стало 100-м для него в регулярных чемпионатах КХЛ.

Нефтехимик 3:4 ОТ
(2:1, 0:1, 1:1)
ХК Динамо
31.10.2018, 19:30 Зрители: 3358 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Владимир Крикунов
Вратари
Андрей Макаров Иван Бочаров
1-й период
Дмитрий Кагарлицкий 00:35
02:18 Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Сергеев)
05:05 Андрей Сергеев (А. Полашек, Ю. Пуустинен)
Мика Койвисто 08:39
Евгений Мозер 15:09
Владимир Брюквин (И. Бочаров, Д. Вишневский) 16:41
2-й период
20:57 Адам Полашек
31:16 Павел Порядин
Артем I Волков (И. Никулин, М. Индрашис) 31:59
33:30 Адам Полашек
37:25 Микаэль Руохомаа
3-й период
Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев) 41:33
45:08 Юусо Пуустинен
Илья Никулин 50:17
Овертайм
64:00 Адам Полашек
Илья Никулин (П. Закриссон) 64:58
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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