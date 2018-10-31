Московское «Динамо» в овертайме одолело «Нефтехимик»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Нижнекамске, завершилась волевой победой «бело-голубых» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0). В первом периоде «Динамо» уступало сопернику с разницей в две шайбы.

В составе москвичей отличились Владимир Брюквин (17-я минута), Артем Волков (32), Дмитрий Кагарлицкий (42) и Илья Никулин (65). Авторами голов у «Нефтехимика» стали Йоонас Няттинен (3), Андрей Сергеев (6) и Юусо Пуустинен (46).