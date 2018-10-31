Московское «Динамо» в овертайме одолело «Нефтехимик»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме нанесли гостевое поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме нанесли гостевое поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Нижнекамске, завершилась волевой победой «бело-голубых» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0). В первом периоде «Динамо» уступало сопернику с разницей в две шайбы.
В составе москвичей отличились Владимир Брюквин (17-я минута), Артем Волков (32), Дмитрий Кагарлицкий (42) и Илья Никулин (65). Авторами голов у «Нефтехимика» стали Йоонас Няттинен (3), Андрей Сергеев (6) и Юусо Пуустинен (46).
Сергеев ассистировал Няттинену во время первого гола нижнекамской команды, и это очко стало 100-м для него в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Нефтехимик
|
3:4 ОТ
(2:1, 0:1, 1:1)
|ХК Динамо
|Андрей Назаров
|Владимир Крикунов
|Андрей Макаров
|Иван Бочаров
|1-й период
|Дмитрий Кагарлицкий
|00:35
|02:18
|Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Сергеев)
|05:05
|Андрей Сергеев (А. Полашек, Ю. Пуустинен)
|Мика Койвисто
|08:39
|Евгений Мозер
|15:09
|Владимир Брюквин (И. Бочаров, Д. Вишневский)
|16:41
|2-й период
|20:57
|Адам Полашек
|31:16
|Павел Порядин
|Артем I Волков (И. Никулин, М. Индрашис)
|31:59
|33:30
|Адам Полашек
|37:25
|Микаэль Руохомаа
|3-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев)
|41:33
|45:08
|Юусо Пуустинен
|Илья Никулин
|50:17
|Овертайм
|64:00
|Адам Полашек
|Илья Никулин (П. Закриссон)
|64:58
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)