«Трактор» перед матчем с «Барысом» усилился призером ОИ-2018 с опытом игры за три клуба НХЛ
Канадский нападающий Кристиан Томас стал игроком челябинского «Трактора». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Канадский нападающий Кристиан Томас стал игроком челябинского «Трактора». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Последней командой 27-летнего Томаса была «Регле», за которую он провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Швеции и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «минус шесть». Его контракт с «Трактором» рассчитан на один год.
До переезда в Европу Томас провел пять сезонов в НХЛ. В общей сложности за «Рейнджерс», Монреаль и «Аризону» он сыграл 27 матчей и набрал три (1+2) очка.
Куда результативнее Томас играл в АХЛ, где на его счету 191 (95+96) баллов в 348 встречах. В феврале он в составе сборной Канады стал бронзовым призером Олимпиады-2018, набрав два (1+1) очка в шести играх, а в начале карьеры выигрывал юношеский чемпионат мира для игроков до 17 лет.
Дебютировать за «Трактор» Томас может в матче с «Барысом», который пройдет сегодня, 1 ноября, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.
Отметим, что перед игрой в Астане «Трактор» расстался с бывшим защитником «Барыса» Оскарсом Бартулисом. Игроком челябинцев он пробыл всего шесть дней и не успел дебютировать, а контракт расторгнут