«Трактор» перед матчем с «Барысом» усилился призером ОИ-2018 с опытом игры за три клуба НХЛ

Последней командой 27-летнего Томаса была «Регле», за которую он провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Швеции и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «минус шесть». Его контракт с «Трактором» рассчитан на один год.

До переезда в Европу Томас провел пять сезонов в НХЛ. В общей сложности за «Рейнджерс», Монреаль и «Аризону» он сыграл 27 матчей и набрал три (1+2) очка.

Куда результативнее Томас играл в АХЛ, где на его счету 191 (95+96) баллов в 348 встречах. В феврале он в составе сборной Канады стал бронзовым призером Олимпиады-2018, набрав два (1+1) очка в шести играх, а в начале карьеры выигрывал юношеский чемпионат мира для игроков до 17 лет.

Дебютировать за «Трактор» Томас может в матче с «Барысом», который пройдет сегодня, 1 ноября, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.