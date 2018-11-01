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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Трактор» перед матчем с «Барысом» усилился призером ОИ-2018 с опытом игры за три клуба НХЛ

Канадский нападающий Кристиан Томас стал игроком челябинского «Трактора». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.

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Последней командой 27-летнего Томаса была «Регле», за которую он провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Швеции и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «минус шесть». Его контракт с «Трактором» рассчитан на один год.

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До переезда в Европу Томас провел пять сезонов в НХЛ. В общей сложности за «Рейнджерс», Монреаль и «Аризону» он сыграл 27 матчей и набрал три (1+2) очка.

Куда результативнее Томас играл в АХЛ, где на его счету 191 (95+96) баллов в 348 встречах. В феврале он в составе сборной Канады стал бронзовым призером Олимпиады-2018, набрав два (1+1) очка в шести играх, а в начале карьеры выигрывал юношеский чемпионат мира для игроков до 17 лет.

Дебютировать за «Трактор» Томас может в матче с «Барысом», который пройдет сегодня, 1 ноября, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.

Отметим, что перед игрой в Астане «Трактор» расстался с бывшим защитником «Барыса» Оскарсом Бартулисом. Игроком челябинцев он пробыл всего шесть дней и не успел дебютировать, а контракт расторгнут из-за семейных обстоятельств.

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