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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Сен-Пьер покинул «Куньлунь»

«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Мартеном Сен-Пьером, информирует официальный сайт клуба.

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В этом сезоне 35-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 235 матчей и 130 (41+89) очков при показателе полезности «-14».

— Скоро к нам присоединится Йоонас Ярвинен, и для него нужно освободить место в составе, — отмечается в сообщении. — Именно поэтому и был расторгнут по обоюдному согласию сторон контракт с Сен-Пьером. Так что в предстоящих матчах Вольски придется искать взаимопонимание с другим центрфорвардом.

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