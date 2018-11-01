Мартен Сен-Пьер покинул «Куньлунь»

В этом сезоне 35-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 235 матчей и 130 (41+89) очков при показателе полезности «-14».

— Скоро к нам присоединится Йоонас Ярвинен, и для него нужно освободить место в составе, — отмечается в сообщении. — Именно поэтому и был расторгнут по обоюдному согласию сторон контракт с Сен-Пьером. Так что в предстоящих матчах Вольски придется искать взаимопонимание с другим центрфорвардом.