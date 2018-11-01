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13:57 (мск), источник: ТАСС

КХЛ назвала лучших игроков октября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков октября. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем стал Юха Метсола («Салават Юлаев»). Голкипер провел 11 матчей и отразил 95,95% бросков при коэффициенте надежности 1,53. В матче против омского «Авангарда» Метсола установил новый рекорд КХЛ, отразив 62 из 64 бросков по своим воротам. Встреча прошла 9 октября и завершилась победой уфимской команды со счетом 3:2.

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Лучшим защитником признан Пол Постма («Ак Барс»). Канадец провел 11 матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков. Общий показатель полезности защитника составил «+9». В октябре Постма отметился 12 заблокированными бросками. Шайбы, заброшенные им в гостевых матчах против хабаровского «Амура» и московского «Динамо», стали победными.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Автомобилист»). Его команда в октябре одержала победы в 11 из 12 сыгранных матчей, Доус набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+5». Форвард «Автомобилиста» нанес 33 броска по воротам соперников и стал автором победных шайб в гостевых матчах против «Северстали» и «Металлурга» и в домашнем поединке против «Йокерита». Сейчас Доус входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ.

Лучшим новичком лига признала Илью Коновалова («Локомотив»). 20-летний голкипер железнодорожников провел девять матчей, шесть из которых завершились победой ярославского клуба. Кроме того, три матча Коновалов отстоял «на ноль». Всего голкипер отразил 95,08% бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,47. Дважды в октябре Коновалов признавался лучшим новичком игровой недели.

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