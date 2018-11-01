КХЛ назвала лучших игроков октября

Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем стал Юха Метсола («Салават Юлаев»). Голкипер провел 11 матчей и отразил 95,95% бросков при коэффициенте надежности 1,53. В матче против омского «Авангарда» Метсола установил новый рекорд КХЛ, отразив 62 из 64 бросков по своим воротам. Встреча прошла 9 октября и завершилась победой уфимской команды со счетом 3:2.

Лучшим защитником признан Пол Постма («Ак Барс»). Канадец провел 11 матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков. Общий показатель полезности защитника составил «+9». В октябре Постма отметился 12 заблокированными бросками. Шайбы, заброшенные им в гостевых матчах против хабаровского «Амура» и московского «Динамо», стали победными.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Автомобилист»). Его команда в октябре одержала победы в 11 из 12 сыгранных матчей, Доус набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+5». Форвард «Автомобилиста» нанес 33 броска по воротам соперников и стал автором победных шайб в гостевых матчах против «Северстали» и «Металлурга» и в домашнем поединке против «Йокерита». Сейчас Доус входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ.