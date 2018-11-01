«Барыс» выше СКА с «Автомобилистом». Команда Андрея Скабелки лидирует в КХЛ по реализации бросков

Команда Андрея Скабелки в 21 встрече забила 77 голов и по этому показателю располагается на третьем месте в Лиге. Выше идут только финский «Йокерит» и «Автомобилист» из Екатеринбурга — у обеих команд по 82 результативных броска. Но по эффективности реализации соперники «проигрывают» столичному клубу.

Казахстанский «Барыс» совершил «всего» 622 броска по воротам соперников (восьмой результат с конца таблицы) и забил 77 голов. Реализация составляет 12,38 процента. «Йокерит» и «Автомобилист» идут следом. Больше всех бросков совершили игроки «Металлурга» (835), но забили всего 66 голов (7,9 процента). Список пяти лучших клубов выглядит так:

1. «Барыс» — 12,38 процента (77 голов после 622 бросков)

2. «Йокерит» — 12,11 процента (82 гола после 677 бросков)

3. «Автомобилист» — 11,55 процента (82 гола после 710 бросков)

4. «Салават Юлаев» — 10,89 процента (65 голов после 597 бросков)

5. ЦСКА — 9,91 процента (69 голов после 696 бросков).

Впереди всех «Барыс» и еще по одному показателю. По реализации голевых моментов на выезде.

1. «Барыс» — 14,8 процента (41 гол после 277 бросков)

2. «Автомобилист» — 13,5 процента (44 гола после 326 бросков)

3. СКА — 12,68 процента (45 голов после 355 бросков)

4. ЦСКА — 10,43 процента (44 гола после 422 бросков)

5. «Куньлунь» — 10,26 процента (31 гол после 302 бросков).

На «Барыс Арене» столичный клуб не так эффективен, хотя бросков совершил на порядок больше.

1. «Йокерит» — 14,36 процента (55 голов после 383 бросков)

2. «Салават Юлаев» — 11,73 процента (38 голов после 324 бросков)

3. «Барыс» — 10,43 процента (36 голов после 345 бросков)

4. «Адмирал» — 10,31 процента (27 голов после 262 бросков)

5. «Торпедо» — 10,1 процента (41 гол после 406 бросков).