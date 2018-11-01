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14:11 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» получил сравнимую с домашними играми со СКА выручку от матчей в Таллине

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финский «Йокерит» от вынесенных матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Таллине получил доходы, сравнимые с домашними играми в Хельсинки против СКА. Об этом ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству клуба Роман Рябков.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб из Хельсинки 26 и 28 октября провел матчи КХЛ в столице Эстонии со «Спартаком» и «Северсталью» и в обеих встречах одержал победы (4:3 ОТ и 3:2 соответственно). Матчи проходили на арене «Тондираба», которая во время хоккейных игр вмещает около 5,9 тыс. человек. Домашняя арена «Йокерита» «Хартвалл-Арена» вмещает 13349 человек.

Последняя игра в Хельсинки с участием «Йокерита» и СКА собрала 11067 человек. «На матче в пятницу [со «Спартаком"] все билеты были проданы, в воскресенье оставалось какое-то количество мест. С точки зрения коммерции и реализации билетов это был очень выгодный бизнес-проект. Мы собрали большое количество денег, которое можно сравнить с доходами от домашних матчей против СКА», — сказал Рябков.

«У нас были очень хорошие результаты с точки зрения мерчендайзинга, мы это проанализировали и поняли, что получим доходы выше среднего по сравнению с продажами на домашних матчах в Хельсинки, причем процентов на 50. Мы очень довольны атмосферой на матчах: к примеру, в пятницу приехало 2,5 тыс. человек из Финляндии, были местные финны, а остальная аудитория — жители Таллина, среди которых превалировала русская диаспора. Эстонцы поддерживали обе команды «50 на 50», — добавил он.

По словам Рябкова, организаторы матчей придерживались той же ценовой политики, что и на играх в Хельсинки. «К нам приходили обращения, в которых указывалось, что билеты дорогие, но результаты показали, что рынок готов к этим ценам, потому как Эстония является голодной до хоккея», — подчеркнул он.

Клуб из Хельсинки склоняется к тому, чтобы в дальнейшем проводить вынесенные матчи КХЛ в Таллине, отметил Рябков. «Думаю, в следующем году мы эту историю будем повторять, проведем работу над ошибками, и это будет более выгодный коммерческий проект для нас. С точки зрения коммерции подбирать соперников необязательно — сильные команды собирают домашнюю аудиторию в Хельсинки. Учитывая, что в Эстонии люди реально любят хоккей и его им не хватает, при правильной рекламной кампании и грамотной реализации проекта мы будем собирать публику при любых командах», — сказал директор клуба.

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