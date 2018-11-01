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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Команда на ходу». Лучший снайпер дебютного сезона «Барыса» в КХЛ дал оценку команде Андрея Скабелки

Бывший форвард «Барыса» Константин Глазачев, ныне защищающий цвета «Адмирала» из Владивостока, в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о столичной команде и рассказал об ощущениях от приезда в Астану.

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33-летний Глазачев выступал за «Барыс» в сезонах 2008/2009 и 2009/2010. В дебютном турнире с учетом плей-офф фланговый форвард набрал 55 очков (31 гол + 24 передачи) и пропустил вперед только Кевина Даллмэна — 59 очков (28+31).

За два сезона в Астане на счету «18» номера 88 набранных очков (47+41). Но последний приезд в столицу Казахстана для нападающего был не так успешен: результативными действиями он не отметился, а его «Адмирал» проиграл со счетом 0:2.

— «Барысу» повезло больше, чем нам. Мы свои моменты не реализовали, а они забили. Большинство надо реализовывать. Секрет простой. Значит нужно больше работать.

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— Вы играли за «Барыс» в первых сезонах КХЛ. Сейчас приезжаете в Астану уже в составе других команд. Что скажете о нынешнем «Барысе»?
— Хорошая команда. Все равно следишь за бывшими командами. Видно было, что они не очень хорошо начали, но потом собрались. Сейчас команда находится на ходу. Очень техничная команда. Шайбу держит хорошо. Видна тренерская работа. Хорошие мастера и всегда приятно играть с такими командами. Они сами играют и другим дают. Только качество исполнителей у них выше оказалось.

— Но игра была такая, что «Барыс» можно было наказать…
— Да, можно было. Но у них вратарь где-то удачно сыграл. Наш тоже старался. Видите ли, это везение. Его тоже нужно заслужить. Видимо мы где-то недоработали.

— «Адмирал» в нижней части таблицы. В чем причина такого результата?
— Так тяжело судить. Где-то мы попали в «яму». Связано это и с календарем, ведь мы летаем туда и обратно. Часовые пояса. Где-то и опыта нам не хватило, ведь мы проигрывали игры в третьих периодах, хотя вели в одну-две шайбы. Из этого все складывается. Команда у нас молодая, только собралась. Поменялось 80 процентов состава. Сейчас мы только набираем ход. Многое упущено, но большая часть сезона еще впереди.

— Мы надеемся, что Вам приятно возвращаться в Астану, ведь тут начиналась Ваша карьера в КХЛ. Тут помнят голы и передачи от Константина Глазачева. При Вашем участии случились первые успехи «Барыса» в КХЛ.
— Конечно приятно, Вы что! Это самые приятные воспоминания. Это два самых результативных сезона в КХЛ в моей карьере. Незабываемые ощущения. Новая Лига, новая команда и отличные болельщики. Только позитивные эмоции. И всегда приятно возвращаться сюда. Еще пара-тройку человек осталось с той команды. Те люди, с кем все начиналось. Приятно, конечно. Мы начинали еще на старой арене, а сейчас — шикарный дворец. Приятно приезжать в Астану. Только хорошие воспоминания.

Напомним, следующий матч в регулярном сезоне КХЛ «Барыс» проведет сегодня, 1 ноября. Соперником станет челябинский «Трактор». Встреча начнется на «Барыс Арене» в 19:30 по столичному времени.

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"Команда на ходу". Лучший снайпер дебютного сезона "Барыса" в КХЛ дал оценку команде Андрея Скабелки
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