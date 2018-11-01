В Омске негде играть в хоккей, даже под открытым небом. Как так вышло?

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» отказался от проведения «Зимней классики» в Омске, и теперь уже точно нынешний сезон КХЛ пройдёт без одного из самых хоккейных городов России. Как же так получилось и как на это отреагировали омичи?

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Хоккейный город без хоккейного стадиона

Шоковая для всех омичей, поддерживающих «Авангард», новость о проблемах с «Ареной-Омск» появилась в конце июля. Тогда в клубе затеяли интерьерный ремонт домашнего стадиона и неожиданно столкнулись с кризисными измененениями в конструкции, которые не позволяли не только проводить там матчи, но и просто находится внутри. О проблемах с «Ареной» говорили и раньше, но никогда вопрос не ставился так остро. «Авангард» ещё весной играл там в плей-офф, а в межсезонье там прошло несколько концертов известных российских исполнителей. И вдруг оказывается, что теперь посещение «Арены» может оказаться небезопасным для жизни.

В «Авангарде» в то время шёл процесс медийного выстраивания нового образа, Крылов и Сушинский уже представили омской публике Боба Хартли и занимались ребрендингом. По всем параметрам в Омске должны были увидеть совершенно иную команду, чем в прошлые годы, совершенно иную подачу клуба в медиа-пространстве. И тут грандиозные проблемы со стадионом. К чести новых руководителей «ястребов», они не спасовали перед трудностями. Программу обновления стиля никто не свернул, а ситуацию с «Ареной» преподнесли публике без прикрас, заверив болельщиков, что «Авангард» не пропустит сезон ни при каких обстоятельствах.

Разумеется, в Омске сразу вспомнили о старом доме «Авангарда» СКК имени Виктора Блинова. Да, он немного недотягивал до стандартов КХЛ по вместимости, но в лиге бы наверняка закрыли на это глаза ввиду форс-мажорной ситуации. Однако старая арена омичей оказалась в плачевном состоянии. После переезда оттуда «Авангарда» в 2007 году СКК, по сути, пустили на самотёк, перестав обслуживать здание. Немного навели порядок к Кубку мира среди молодёжных команд в 2013 году, но после того турнира старый стадион забросили окончательно. Какое-то время там базировался омский женский волейбольный клуб «Омичка», но к состоянию волейбольного стадиона в разы меньше требований, чем к хоккейной арене. В результате к 2018 году СКК им. В. Блинова оказался в абсолютно непригодном состоянии, без электричества, с аварийной крышей и полностью отсутствующими коммуникациями.

Президент «ястребов» Максим Сушинский несколько раз робко заикался о ремонте этого стадиона и возможном возвращении «Авангарда» туда на первое время, но любому омичу было понятно, что реконструкция СКК потребует столько сил и денег, сколько лучше пустить на решение проблем с главной ареной города.

Таким образом, «Авангард» остался без стадиона в родном городе, и у Омска остался только один шанс поучаствовать в текущем сезоне — провести матч в формате «Зимней классики».

Нет обещаний — нет обмана

Стоит сразу сказать, что ни Александр Крылов, ни Максим Сушинский не давали болельщикам обещаний и гарантий, что «Зимняя классика» совершенно точно состоится. Речь шла о поиске возможностей для игры на открытом воздухе. Нужно было не только найти место проведения, но и согласовать такой матч с КХЛ и соперниками «Авангарда», а также надеяться на поблажки от сурового сибирского климата. В прошлом сезоне в КХЛ прошли сразу две игры в таком формате в Хельсинке и Риге, в ВХЛ регулярно проводят «Зимнюю классику». Но в столицах Финляндии и Риги зима помягче, чем в сердце Сибири, а к матчам ВХЛ изначально меньше требований по организации. Тем не менее идея вернуть хоккей в Омск хотя бы на несколько матчей действительно была, и «Авангарду» даже удалось в конце августа согласовать её с КХЛ. Об этом заявил Максим Сушинский, но и тут он оговорился, что по-прежнему остаются открытыми вопросы с финансированием и погодой.

Руководители «Авангарда» не обманывали болельщиков клуба, но они и не могли молчать в данной ситуации. После новостей об «Арене» необходимо было дать людям надежду, что большой хоккей ушёл из Омска лишь на время и периодически будет заходить в гости. Стоит понимать, что Омская область — один из самых депрессивных регионов страны, и первые же сведения о проблемах с «Ареной-Омск» были встречены со смиренным унынием. Мол, вот и «Авангард» уезжает отсюда и скорее всего не вернётся, потому что здесь нечего ловить. И ведь такие мысли возникают у омичей не на пустом месте. На их глазах один за одним в зародыше погибают масштабные строительные проекты, которые бы смогли сделать город лучше и современнее. Метро, новый аэропорт, гидроузел, городская электричка — все эти начинания зачахли едва ли не в зародыше. Поэтому омичи и не верят, что в городе оперативно решат проблему с «Ареной», и уж тем более в то, что построят новую.

Крылов и Сушинский, конечно, не в ответе за социальную сферу, но убедить омичей, что хоккей в город вернётся в самом ближайшем будущем было необходимо. И слова о «Зимней классике» не были пустыми, варианты реально прорабатывались.

Только вот те люди, которые живут в городе постоянно и знают состояние спортивных объектов в Омске, изначально отнеслись к этой идее с улыбкой. В Омске попросту негде проводить матч на открытом воздухе! Футбольный стадион местного «Иртыша» находится в аварийном состоянии, а сам клуб играет в крытом манеже. Ещё ряд открытых площадок либо также в разрухе, либо не отвечает даже минимальным требованиям КХЛ. В любой из объектов «Авангарду» пришлось бы прилично вложиться, не говоря уж о возведении площадки на пустом месте, как это было в Хельсинки в прошлом году. Вполне вероятно, что когда Крылов и Сушинский говорили о «Зимней классике» в конце лета, они ещё просто не представляли, в каком плачевном состоянии находятся спортивные объекты города. И сейчас, посчитав возможные затраты, они решили, что овчинка не стоит выделки. И в Омске отнеслись к заявлению об отказе в идее «Зимней классики» вполне адекватно.

Жертва во благо

Стоит сказать, что в Омске, по крайней мере пока, верят новому руководству «Авангарда». Александр Крылов сразу же зарекомендовал себя амбициозным управленцем, разбирающимся в хоккее и привыкшим слова подкреплять делом. Ну, а Максим Сушинский и вовсе фигура знаковая для омичей. Обоим руководителям скорее сочувствуют из-за сложившейся ситуации со стадионом, да и никаких обещаний, как уже было сказано, они не давали. Пока к ним практически нет вопросов ни по стратегическому, ни по тактическому управлению клубом, верят им и в вопросе скорейшего возвращения «Авангарда» в Омск, и поддерживают, когда они говорят о бессмысленности проведения «Зимней классики» в городе. Всё-таки большинство омичей и сами понимали, что проведение этого мероприятия будет сопряжено с большим количеством трудностей, и клубу лучше сосредоточиться на решении проблем с крытой ареной. Некоторые болельщики, конечно, хотели бы увидеть хоть один матч родной команды в Омске в этом сезоне, но и они не могут поспорить, что подобный популистский жест мог обойтись «Авангарду» очень дорого. На подготовку объекта для проведения встречи под открытым небом ушло бы огромное количество денег, а гарантию, что в этот день будет удовлетворительная погода никто дать не может. Представляете, каково бы было отгрохать с нуля стадион для игры под открытым небом, а затем получить техническое поражение из-за невозможности принимающей стороны обеспечить проведение матча в комфортных условиях?

Болельщикам, конечно, было бы приятно увидеть снова «Авангард» в Омске, но платить такую цену за это нецелесообразно. В городе эту ситуацию воспринимают именно так, понимая, что «Зимняя классика» не решит проблем с основной «Ареной», и лучше все свободные денежные потоки направить именну в ту сторону. А пока клуб и так делает немало, что бы связь «Авангарда» с Омском не прерывалась. Организовываются показы всех матчей в фан-зонах, клуб периодически бесплатно возит болельщиков в Балашиху.

Проведение «Зимней классики» могло вписаться в этот ряд, но не Крылов с Сушинским виноваты в том, что от этой идеи пришлось отказаться. Это не они довели «Арену-Омск» до аварийной ситуации, не они забросили СКК им. В. Блинова и прочие спортивные объекты города. Т.

от факт, что одна из самых популярных команд страны и главная гордость Омска была вынуждена перебраться в Подмосковье, говорит только о наплевательском отношении правительства области и города к спорту вообще, и к хоккею в частности. И ладно, если бы в регионе на высоком уровне были другие, несомненно, более важные социальные показатели. Нет, разруха практически во всём, и теперь она, к сожалению добралась и до хоккея, который долгое время был настоящей отдушиной для омичей. Правительство Омской области уже давно практически открестилось от «Авангарда» и не оказывает никакой финансовой поддержки. «Ястребы» существуют только за счёт своего главного спонсора «Газпромнефти», и только от него ждут разрешения проблемы со стадионом. Кроме «Газпрома» реконструировать «Арену-Омск» или строить новую никто не будет, в городе это прекрасно понимают. Поэтому и готовы потерпеть без крайне затратной «Зимней классики», если эта экономия ускорит процесс возвращения «Авангарда» домой.