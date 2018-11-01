Форвард «Сочи» Дамир Рахимуллин дисквалифицирован на один матч КХЛ
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Рахимуллин был удален во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который состоялся 31 октября и завершился победой «Магнитки» со счетом 4:1, за толчок клюшкой соперника, получив дисциплинарный штраф до конца игры (5 + 20 минут).
Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Рахимуллин дисквалифицирован на одну игру и оштрафован.
Сумма денежного взыскания не указывается, однако за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей.
Таким образом, Рахимуллин, который в текущем сезоне КХЛ провел 20 игр и забросил 3 шайбы, пропустит выездной матч регулярного чемпионата с екатеринбургским «Автомобилистом» 2 ноября.