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16:24 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Сочи» Дамир Рахимуллин дисквалифицирован на один матч КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал на один матч нападающего «Сочи» Дамира Рахимуллина, сообщается на официальном сайте лиги.

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Рахимуллин был удален во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который состоялся 31 октября и завершился победой «Магнитки» со счетом 4:1, за толчок клюшкой соперника, получив дисциплинарный штраф до конца игры (5 + 20 минут).

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Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Рахимуллин дисквалифицирован на одну игру и оштрафован.

Сумма денежного взыскания не указывается, однако за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей.

Таким образом, Рахимуллин, который в текущем сезоне КХЛ провел 20 игр и забросил 3 шайбы, пропустит выездной матч регулярного чемпионата с екатеринбургским «Автомобилистом» 2 ноября.

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