Форвард «Сочи» Дамир Рахимуллин дисквалифицирован на один матч КХЛ

Рахимуллин был удален во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который состоялся 31 октября и завершился победой «Магнитки» со счетом 4:1, за толчок клюшкой соперника, получив дисциплинарный штраф до конца игры (5 + 20 минут).

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, Рахимуллин дисквалифицирован на одну игру и оштрафован.

Сумма денежного взыскания не указывается, однако за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей.