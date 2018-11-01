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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» за 30 секунд отыгрался с 1:3, но потерял победную серию в КХЛ в матче с потасовкой на льду и удалением своего голкипера

Астанинский клуб проигрывал в две шайбы до 59-й минуты.

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Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» дома потерпел поражение от челябинского «Трактора» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча, прошедшего в Астане, завершилось со счетом 3:3 (1:1, 0:1, 2:1). При этом гости до 59-й минуты вели с преимуществом в две шайбы.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на второй минуте игры Антон Сагадеев вывел «Барыс» вперед.

Однако гостям хватило четырех минут, чтобы восстановить равновесие. Игроки «Трактора» воспользовались ошибкой «Барыса» в своей зоне и Йонас Энлунд, оказавшись первым на подборе, забросил шайбу в ворота.

Второй период остался за челябинcкой командой, которая снова наказала соперника за ошибку у своих ворот. На 28-й минуте Антон Глинкин забросил шайбу уже в пустые ворота и вывел «Трактор» вперед.

На последней минуте второго периода на льду произошла потасовка между форвардом «Барыса» Патрисом Кормье и нападающим «Трактора» Игорем Полыгаловым. В итоге оба игрока были наказаны обоюдным удалением за грубость на две минуты.

В середине заключительного периода голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон заработал удаление за задержку игры. Спустя минуту «Трактор» реализовал численное преимущество и забросил третью шайбу в ворота астанчан — на 54-й минуте отличился Александр Рыбаков.

В самой концовке «Барыс» поменял голкипера на шестого полевого и это принесло свои плоды. Даррен Диц в течение 30 секунд оформил дубль, сравняв счет, и перевел игру в овертайм, где удачливее оказались гости. Победу «Трактору» на последней минуте принес Александр Шаров.

Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса» в КХЛ, которая насчитывала шесть матчей. Несмотря на поражение, клуб из Астаны (32 очка) сохранил четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» (23) идет девятым.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут на выезде — 3 ноября сыграют в Минске против местного «Динамо».

Барыс 3:4 ОТ
(1:1, 0:1, 2:1)
Трактор
1.11.2018, 16:30 Зрители: 6420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Алексей Тертышный
Вратари
Хенрик Карлссон 57:55 (Х. Карлссон 58:57-59:11, Х. Карлссон 59:21) Василий Демченко
1-й период
02:36 Антон Сагадеев (П. Акользин)
Йонас Энлунд (Н. Бэйлен, Р. Стоа) 06:58
Григорий Желдаков 18:32
2-й период
Александр Шаров 23:25
Антон Глинкин (В. Кравцов, И. Полыгалов) 27:56
30:39
33:18
39:21 Патрис Кормье
Игорь Полыгалов 39:21
3-й период
53:12 Хенрик Карлссон
Александр Рыбаков (В. Кравцов, И. Полыгалов) 54:11
58:57 Даррен Дитц (Б. Боченски)
59:21 Даррен Дитц (К. Валк, К. Даллмэн)
Овертайм
Александр Шаров (Р. Стоа) 64:20
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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