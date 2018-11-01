«Барыс» за 30 секунд отыгрался с 1:3, но потерял победную серию в КХЛ в матче с потасовкой на льду и удалением своего голкипера

Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» дома потерпел поражение от челябинского «Трактора» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча, прошедшего в Астане, завершилось со счетом 3:3 (1:1, 0:1, 2:1). При этом гости до 59-й минуты вели с преимуществом в две шайбы.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на второй минуте игры Антон Сагадеев вывел «Барыс» вперед.

Однако гостям хватило четырех минут, чтобы восстановить равновесие. Игроки «Трактора» воспользовались ошибкой «Барыса» в своей зоне и Йонас Энлунд, оказавшись первым на подборе, забросил шайбу в ворота.

Второй период остался за челябинcкой командой, которая снова наказала соперника за ошибку у своих ворот. На 28-й минуте Антон Глинкин забросил шайбу уже в пустые ворота и вывел «Трактор» вперед.

На последней минуте второго периода на льду произошла потасовка между форвардом «Барыса» Патрисом Кормье и нападающим «Трактора» Игорем Полыгаловым. В итоге оба игрока были наказаны обоюдным удалением за грубость на две минуты.

В середине заключительного периода голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон заработал удаление за задержку игры. Спустя минуту «Трактор» реализовал численное преимущество и забросил третью шайбу в ворота астанчан — на 54-й минуте отличился Александр Рыбаков.

В самой концовке «Барыс» поменял голкипера на шестого полевого и это принесло свои плоды. Даррен Диц в течение 30 секунд оформил дубль, сравняв счет, и перевел игру в овертайм, где удачливее оказались гости. Победу «Трактору» на последней минуте принес Александр Шаров.

Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса» в КХЛ, которая насчитывала шесть матчей. Несмотря на поражение, клуб из Астаны (32 очка) сохранил четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» (23) идет девятым.