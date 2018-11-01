«Барыс» за 30 секунд отыгрался с 1:3, но потерял победную серию в КХЛ в матче с потасовкой на льду и удалением своего голкипера
Астанинский клуб проигрывал в две шайбы до 59-й минуты.
Астанинский клуб проигрывал в две шайбы до 59-й минуты.
Астанинский «Барыс» дома потерпел поражение от челябинского «Трактора» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время матча, прошедшего в Астане, завершилось со счетом 3:3 (1:1, 0:1, 2:1). При этом гости до 59-й минуты вели с преимуществом в две шайбы.
Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на второй минуте игры Антон Сагадеев вывел «Барыс» вперед.
Однако гостям хватило четырех минут, чтобы восстановить равновесие. Игроки «Трактора» воспользовались ошибкой «Барыса» в своей зоне и Йонас Энлунд, оказавшись первым на подборе, забросил шайбу в ворота.
Второй период остался за челябинcкой командой, которая снова наказала соперника за ошибку у своих ворот. На 28-й минуте Антон Глинкин забросил шайбу уже в пустые ворота и вывел «Трактор» вперед.
На последней минуте второго периода на льду произошла потасовка между форвардом «Барыса» Патрисом Кормье и нападающим «Трактора» Игорем Полыгаловым. В итоге оба игрока были наказаны обоюдным удалением за грубость на две минуты.
В середине заключительного периода голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон заработал удаление за задержку игры. Спустя минуту «Трактор» реализовал численное преимущество и забросил третью шайбу в ворота астанчан — на 54-й минуте отличился Александр Рыбаков.
В самой концовке «Барыс» поменял голкипера на шестого полевого и это принесло свои плоды. Даррен Диц в течение 30 секунд оформил дубль, сравняв счет, и перевел игру в овертайм, где удачливее оказались гости. Победу «Трактору» на последней минуте принес Александр Шаров.
Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса» в КХЛ, которая насчитывала шесть матчей. Несмотря на поражение, клуб из Астаны (32 очка) сохранил четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» (23) идет девятым.
Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут на выезде — 3 ноября сыграют в Минске против местного «Динамо».
|Андрей Скабелка
|Алексей Тертышный
|Хенрик Карлссон 57:55 (Х. Карлссон 58:57-59:11, Х. Карлссон 59:21)
|Василий Демченко
|1-й период
|02:36
|Антон Сагадеев (П. Акользин)
|Йонас Энлунд (Н. Бэйлен, Р. Стоа)
|06:58
|Григорий Желдаков
|18:32
|2-й период
|Александр Шаров
|23:25
|Антон Глинкин (В. Кравцов, И. Полыгалов)
|27:56
|30:39
|33:18
|39:21
|Патрис Кормье
|Игорь Полыгалов
|39:21
|3-й период
|53:12
|Хенрик Карлссон
|Александр Рыбаков (В. Кравцов, И. Полыгалов)
|54:11
|58:57
|Даррен Дитц (Б. Боченски)
|59:21
|Даррен Дитц (К. Валк, К. Даллмэн)
|Овертайм
|Александр Шаров (Р. Стоа)
|64:20
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)