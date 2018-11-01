«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»

В составе победителей шайбы забросили Йонас Энлунд, Антон Глинкин и Александр Рыбаков.

У хозяев льда отличились Антон Сагадеев и дважды Даррен Дитц.

Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса», которая составляла шесть матчей.

После 24 игр «Трактор» c 23 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» идет пятым, набрав 32 очка в 22 встречах.

В следующем матче клуб из Челябинска 4 ноября примет «Сочи», «Барыс» днем ранее в гостях сыграет с минским «Динамо».