«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
Челябинский «Трактор» в гостях нанес поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Челябинский «Трактор» в гостях нанес поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Йонас Энлунд, Антон Глинкин и Александр Рыбаков.
В овертайме точным броском отметился Александр Шаров.
У хозяев льда отличились Антон Сагадеев и дважды Даррен Дитц.
Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса», которая составляла шесть матчей.
После 24 игр «Трактор» c 23 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» идет пятым, набрав 32 очка в 22 встречах.
В следующем матче клуб из Челябинска 4 ноября примет «Сочи», «Барыс» днем ранее в гостях сыграет с минским «Динамо».
|Андрей Скабелка
|Алексей Тертышный
|Хенрик Карлссон 57:55 (Х. Карлссон 58:57-59:11, Х. Карлссон 59:21)
|Василий Демченко
|1-й период
|02:36
|Антон Сагадеев (П. Акользин)
|Йонас Энлунд (Н. Бэйлен, Р. Стоа)
|06:58
|Григорий Желдаков
|18:32
|2-й период
|Александр Шаров
|23:25
|Антон Глинкин (В. Кравцов, И. Полыгалов)
|27:56
|30:39
|33:18
|39:21
|Патрис Кормье
|Игорь Полыгалов
|39:21
|3-й период
|53:12
|Хенрик Карлссон
|Александр Рыбаков (В. Кравцов, И. Полыгалов)
|54:11
|58:57
|Даррен Дитц (Б. Боченски)
|59:21
|Даррен Дитц (К. Валк, К. Даллмэн)
|Овертайм
|Александр Шаров (Р. Стоа)
|64:20
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)