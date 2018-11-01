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19:53 (мск), источник: Матч ТВ

«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»

Челябинский «Трактор» в гостях нанес поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йонас Энлунд, Антон Глинкин и Александр Рыбаков.

В овертайме точным броском отметился Александр Шаров.

У хозяев льда отличились Антон Сагадеев и дважды Даррен Дитц.

Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса», которая составляла шесть матчей.

После 24 игр «Трактор» c 23 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» идет пятым, набрав 32 очка в 22 встречах.

В следующем матче клуб из Челябинска 4 ноября примет «Сочи», «Барыс» днем ранее в гостях сыграет с минским «Динамо».

Барыс 3:4 ОТ
(1:1, 0:1, 2:1)
Трактор
1.11.2018, 16:30 Зрители: 6420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Алексей Тертышный
Вратари
Хенрик Карлссон 57:55 (Х. Карлссон 58:57-59:11, Х. Карлссон 59:21) Василий Демченко
1-й период
02:36 Антон Сагадеев (П. Акользин)
Йонас Энлунд (Н. Бэйлен, Р. Стоа) 06:58
Григорий Желдаков 18:32
2-й период
Александр Шаров 23:25
Антон Глинкин (В. Кравцов, И. Полыгалов) 27:56
30:39
33:18
39:21 Патрис Кормье
Игорь Полыгалов 39:21
3-й период
53:12 Хенрик Карлссон
Александр Рыбаков (В. Кравцов, И. Полыгалов) 54:11
58:57 Даррен Дитц (Б. Боченски)
59:21 Даррен Дитц (К. Валк, К. Даллмэн)
Овертайм
Александр Шаров (Р. Стоа) 64:20
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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