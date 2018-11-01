Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р2
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард3
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн2
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН6
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Спартак4
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ3
Трактор4
Хоккей. НХЛ
2.11
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.11
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.11
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
2.11
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.11
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.11
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
20:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» в гостях победил «Салават Юлаев»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Никита Филатов (29-я минута), Андрей Кутейкин (31), Анатолий Никонцев (49) и Бен Максвелл (53). У проигравших отличились Йоонас Кемппайнен (9), Петр Хохряков (22) и Антон Бурдасов (32).

«Спартак» в следующем матче 5 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Салават Юлаев» 3 ноября встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».

Салават Юлаев 3:4
(1:0, 2:2, 0:2)
Спартак
1.11.2018, 17:00 Зрители: 7214 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Игорь Уланов
Вратари
Юха Метсола 58:50 Юлиус Гудачек
1-й период
Максим Гончаров 01:51
Юлиус Гудачек 04:11
Энвер Лисин 08:05
08:47 Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
12:07 Григорий Панин
2-й период
Евгений Кулик 20:57
21:10 Петр Хохряков (А. Бурдасов)
Бен Максвелл 22:30
Никита Филатов (А. Хохлачев) 28:40
Андрей Кутейкин (В. Лещенко, Ил. Зубов) 30:04
31:11 Антон Бурдасов (З. Арзамасцев)
3-й период
Вячеслав Лещенко 42:12
Анатолий Никонцев 48:58
Энвер Лисин 51:51
Бен Максвелл (А. Никонцев) 52:27
Статистика
2 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Туктамышева устроила "стриптиз" после победы на Гран-при в Канаде
В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA
Магия чисел и фанаты Ханю: что ждало Загитову в Финляндии
«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
«Спартак» и «Анжи» играют в Кубке (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь