«Спартак» в гостях победил «Салават Юлаев»
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Никита Филатов (29-я минута), Андрей Кутейкин (31), Анатолий Никонцев (49) и Бен Максвелл (53). У проигравших отличились Йоонас Кемппайнен (9), Петр Хохряков (22) и Антон Бурдасов (32).
«Спартак» в следующем матче 5 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Салават Юлаев» 3 ноября встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».
|Салават Юлаев
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3:4
(1:0, 2:2, 0:2)
|Спартак
|Николай Цулыгин
|Игорь Уланов
|Юха Метсола 58:50
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Максим Гончаров
|01:51
|Юлиус Гудачек
|04:11
|Энвер Лисин
|08:05
|08:47
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
|12:07
|Григорий Панин
|2-й период
|Евгений Кулик
|20:57
|21:10
|Петр Хохряков (А. Бурдасов)
|Бен Максвелл
|22:30
|Никита Филатов (А. Хохлачев)
|28:40
|Андрей Кутейкин (В. Лещенко, Ил. Зубов)
|30:04
|31:11
|Антон Бурдасов (З. Арзамасцев)
|3-й период
|Вячеслав Лещенко
|42:12
|Анатолий Никонцев
|48:58
|Энвер Лисин
|51:51
|Бен Максвелл (А. Никонцев)
|52:27
|2
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)