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1 ноября, источник: Р-Спорт

«Авангард» дома победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Давид Деарне (4-я минута), Сергей Широков (17), Семен Кошелев (37) и Ансель Галимов (43). У «Адмирала» отличились Войтех Полак (34), Сергей Коньков (38) и Александр Угольников (55).

В следующем матче 3 ноября команды вновь сыграют между собой.

Авангард 4:3
(2:0, 1:2, 1:1)
Адмирал
1.11.2018, 19:30 Зрители: 3852 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Сергей Светлов
Вратари
Игорь Бобков Никита Серебряков
1-й период
03:47 Давид Деарне (А. Емелин, С. Широков)
Александр Мерескин 04:57
16:04 Сергей Широков (Д. Деарне)
2-й период
Никита Серебряков 20:57
30:38 Михаил Фисенко
Войтех Полак (Г. Зайцев) 33:32
36:50 Семен Кошелев (М. Чудинов, Е. Мартынов)
Сергей Коньков (К. Кубат, В. Бутузов) 37:43
3-й период
42:31 Ансель Галимов (Е. Мартынов)
52:19 Максим Чудинов
53:59 Кирилл Семенов
Александр Угольников (К. Глазачев, А. Мерескин) 54:45
58:32
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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