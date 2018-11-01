«Авангард» дома победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Давид Деарне (4-я минута), Сергей Широков (17), Семен Кошелев (37) и Ансель Галимов (43). У «Адмирала» отличились Войтех Полак (34), Сергей Коньков (38) и Александр Угольников (55).