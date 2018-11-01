«Авангард» дома победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Давид Деарне (4-я минута), Сергей Широков (17), Семен Кошелев (37) и Ансель Галимов (43). У «Адмирала» отличились Войтех Полак (34), Сергей Коньков (38) и Александр Угольников (55).
В следующем матче 3 ноября команды вновь сыграют между собой.
|Боб Хартли
|Сергей Светлов
|Игорь Бобков
|Никита Серебряков
|1-й период
|03:47
|Давид Деарне (А. Емелин, С. Широков)
|Александр Мерескин
|04:57
|16:04
|Сергей Широков (Д. Деарне)
|2-й период
|Никита Серебряков
|20:57
|30:38
|Михаил Фисенко
|Войтех Полак (Г. Зайцев)
|33:32
|36:50
|Семен Кошелев (М. Чудинов, Е. Мартынов)
|Сергей Коньков (К. Кубат, В. Бутузов)
|37:43
|3-й период
|42:31
|Ансель Галимов (Е. Мартынов)
|52:19
|Максим Чудинов
|53:59
|Кирилл Семенов
|Александр Угольников (К. Глазачев, А. Мерескин)
|54:45
|58:32
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)