Лисовец: Команда собралась и поговорила о том, что дальше так играть нельзя

Источник: РИА "Новости"

— Должны были когда-то выиграть. Команда собралась и поговорила о том, что дальше играть так нельзя. Сегодня мы вышли биться друг за друга.

— «Динамо» перетерпело «Куньлунь».

— Согласен, перетерпели. Мы выполнили тренерскую установку, получилось сыграть так, как хотели.

— Самая важная победа за «Динамо»?