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02:14 (мск), источник: Прессбол

Лисовец: Команда собралась и поговорила о том, что дальше так играть нельзя

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец, ставший автором 1400-й шайбы «зубров» в КХЛ, прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата с «Куньлунем» (4:1).

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Источник: РИА "Новости"

— Должны были когда-то выиграть. Команда собралась и поговорила о том, что дальше играть так нельзя. Сегодня мы вышли биться друг за друга.

— «Динамо» перетерпело «Куньлунь».

— Согласен, перетерпели. Мы выполнили тренерскую установку, получилось сыграть так, как хотели.

— Самая важная победа за «Динамо»?

— Не берусь говорить какая из них самая важная, но в этом сезоне, безусловно, она важна для нашей команды.

Динамо Мн 4:1
(0:0, 2:0, 2:1)
Куньлунь
1.11.2018, 19:30 Зрители: 8583 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Юсси Тапола
Вратари
Юнас Энрот Барри Браст
1-й период
Марк-Андре Граньяни 06:14
07:44 Евгений Ковыршин
Кори Кейн 07:44
16:44 Кристиан Хенкель
2-й период
Лукас Локхарт 32:55
34:54 Евгений Лисовец (К. Хенкель, Анд. Степанов)
36:53 Куинтон Хауден (Д. Знахаренко, Т. Пулккинен)
Тэйлор Бек 37:34
3-й период
43:26 Дмитрий Буйницкий (Арт. Волков, И. Дроздов)
45:31 Андрей Степанов
46:36
47:08 Кристиан Хенкель
Тэйлор Бек (В. Лаюнен, М-А. Граньяни) 51:18
54:17 Денис Казионов (К. Хауден, А. Когалев)
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
Буллит
а
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