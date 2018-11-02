Лисовец: Команда собралась и поговорила о том, что дальше так играть нельзя
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец, ставший автором 1400-й шайбы «зубров» в КХЛ, прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата с «Куньлунем» (4:1).
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец, ставший автором 1400-й шайбы «зубров» в КХЛ, прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата с «Куньлунем» (4:1).
— Должны были
— «Динамо» перетерпело «Куньлунь».
— Согласен, перетерпели. Мы выполнили тренерскую установку, получилось сыграть так, как хотели.
— Самая важная победа за «Динамо»?
— Не берусь говорить какая из них самая важная, но в этом сезоне, безусловно, она важна для нашей команды.
|Горди Дуайер
|Юсси Тапола
|Юнас Энрот
|Барри Браст
|1-й период
|Марк-Андре Граньяни
|06:14
|07:44
|Евгений Ковыршин
|Кори Кейн
|07:44
|16:44
|Кристиан Хенкель
|2-й период
|Лукас Локхарт
|32:55
|34:54
|Евгений Лисовец (К. Хенкель, Анд. Степанов)
|36:53
|Куинтон Хауден (Д. Знахаренко, Т. Пулккинен)
|Тэйлор Бек
|37:34
|3-й период
|43:26
|Дмитрий Буйницкий (Арт. Волков, И. Дроздов)
|45:31
|Андрей Степанов
|46:36
|47:08
|Кристиан Хенкель
|Тэйлор Бек (В. Лаюнен, М-А. Граньяни)
|51:18
|54:17
|Денис Казионов (К. Хауден, А. Когалев)
|8
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)