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02:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Знарок до сих пор без работы в КХЛ?

«СЭ» рассуждает о том, почему бывший наставник СКА и сборной России не нашел себе новый клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

Антирекорд по отставкам

В КХЛ иногда происходят занятные вещи. Олег Знарок очень хочет, но не может найти себе работу. Окружение тренера, известные игроки, работавшие с ним, и он сам постоянно намекают на готовность засучить рукава и ринуться в бой. Руководители клубов, естественно, разом не сошли с ума, игнорируя по собственной и непонятной всем остальным прихоти авторитетного специалиста.

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Все знают, что Знарок не бросится в первый попавшийся клуб в силу собственного статуса, финансовых запросов и персональных амбиций. Команда уровня ниже среднего для него уже пройденный этап. Бороться только за попадание в плей-офф ему не интересно. Если и говорить о каком-то помешательстве, не укладывающимся в привычные нормы, то стоит обратить внимание на уникальное терпение и выдержку клубных боссов. С начала сезона прошло уже два месяца. За это время состоялись всего четыре отставки. Так можно и на рекорд замахнуться по минимальному количеству тренерских увольнений за сезон в истории КХЛ. По девять раз специалисты лишались своей работы в чемпионатах-2008/09 и 2014/15.

Причина нынешней пассивности заключается не во внезапно проснувшемся чувстве адекватности у тех, кто отвечает за принятие ключевых решений. Например, в минском «Динамо» ситуация кажется настолько плохой и безнадежной, что дальнейшее нахождение Горди Дуайера на своем посту воспринимается как сон наяву. Пока в белорусском клубе ограничились назначением нового главного генерального директора.

Кто в зоне риска

В большинстве команд, где тренеры оказались в силу показываемых результатов в группе риска, ситуация находится в замороженном положении. Горячо может стать в самое ближайшее время. В Хабаровске после того, как на выборах был избран новый губернатор, ждут, когда у него руки дойдут до хоккея. У географических соседей по Владивостоку тоже произошла смена политического руководства, которому предстоит решать массу социальных, экономических и других проблем, далеких от спорта.

К работе Сергея Светлова в «Адмирале» с таким сомнительным составом невозможно предъявить претензии. Он делает даже больше, чем можно было ожидать летом. Какой смысл его трогать? То же самое можно сказать и про «Слован». Два разгрома в Вене от армейских «олигархов» получились болезненными. При этом к Владимиру Орсагу, переживающему за дело всей душой, вопросов нет. Он и так выжимает из заурядных игроков по максимуму, а команда бьется за место в плей-офф и даже выдала серию из пяти побед подряд.

Руководство «Северстали» может убрать Александра Гулявцева как не оправдавшего надежд. Только вот любому человеку, имеющему зачатки адекватности, понятно, что вины специалиста в происходящем по минимуму. Основные претензии следует адресовать его непосредственным начальникам, проведших сомнительную селекцию и тем самым подставивших своего тренера. После минувшего сезона, когда «Северстали» удалось сотворить чудо и вывести команду в плей-офф, сделать из Гулявцева козла отпущения не получится.

Без мест для Знарка

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В двух командах, где уже состоялись отставки, руководство прикрывало свою пятую точку и переводило стрелки на других. Это относится в первую очередь к «Трактору». В клубе обещали не трогать тренеров до 1 декабря, чтобы только тогда делать выводы. Своего слова боссы не сдержали. В «Сибири» ситуация была немного другой. Поговаривают, что сам Кирилл Фастовский сам был в шаге от увольнения. «Спартак» удивил тем, что убрал Вадима Епанчинцева в момент, когда команда шла в восьмерке. О внезапном характере решения, основанного в большей степени на эмоциях, свидетельствует тот факт, что на тренерскую скамейку спустился генеральный менеджер Алексей Жамнов, а новый тренер по-прежнему не найден. Только в «Динамо» отставка выглядела логичной на все 100 процентов. У Владимира Воробьева было достаточно времени, чтобы проявить себя. Не получилось. На данном этапе продолжать работать в самостоятельной роли для него было бы ошибкой.

Кажется, есть еще один фактор, мешающий сразу рубить сплеча. Он скорее воздействует на психологию людей, имеющих право казнить и миловать. Введение с нынешнего сезона в КХЛ системы, дающей два очка за победу, а не три, как раньше, сделало разрывы в таблицы меньшими. Чувство, что еще не все потеряно, чаще будоражит умы тех, кто дает деньги и требует результаты, чем более детальные моменты вроде игры в меньшинстве, выхода из зоны и плохой дисциплины. Откуда же после всего этого взяться рабочим местам для Знарка? Тем более что состоятельные клубы пока худо-бедно держат свой уровень, играя без явных перепадов. Дело совсем не в мифических заговорах, якобы запрещающих его приглашать. Знарку, как и другим, менее титулованным специалистам, надо запастись терпением и ждать.

Тренерские отставки в КХЛ

СезонКлубыОтставкиОтставки к 1 ноября
2008/092493
2009/1024113
2010/1123118
2011/1223102
2012/1326115
2013/1428117
2014/152897
2015/1628137
2016/1729107
2017/1827125
2018/192544
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