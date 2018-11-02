Почему Знарок до сих пор без работы в КХЛ?
«СЭ» рассуждает о том, почему бывший наставник СКА и сборной России не нашел себе новый клуб.
«СЭ» рассуждает о том, почему бывший наставник СКА и сборной России не нашел себе новый клуб.
В КХЛ иногда происходят занятные вещи. Олег Знарок очень хочет, но не может найти себе работу. Окружение тренера, известные игроки, работавшие с ним, и он сам постоянно намекают на готовность засучить рукава и ринуться в бой. Руководители клубов, естественно, разом не сошли с ума, игнорируя по собственной и непонятной всем остальным прихоти авторитетного специалиста.
Все знают, что Знарок не бросится в первый попавшийся клуб в силу собственного статуса, финансовых запросов и персональных амбиций. Команда уровня ниже среднего для него уже пройденный этап. Бороться только за попадание в
Причина нынешней пассивности заключается не во внезапно проснувшемся чувстве адекватности у тех, кто отвечает за принятие ключевых решений. Например, в минском «Динамо» ситуация кажется настолько плохой и безнадежной, что дальнейшее нахождение Горди Дуайера на своем посту воспринимается как сон наяву. Пока в белорусском клубе ограничились назначением нового главного генерального директора.
В большинстве команд, где тренеры оказались в силу показываемых результатов в группе риска, ситуация находится в замороженном положении. Горячо может стать в самое ближайшее время. В Хабаровске после того, как на выборах был избран новый губернатор, ждут, когда у него руки дойдут до хоккея. У географических соседей по Владивостоку тоже произошла смена политического руководства, которому предстоит решать массу социальных, экономических и других проблем, далеких от спорта.
К работе Сергея Светлова в «Адмирале» с таким сомнительным составом невозможно предъявить претензии. Он делает даже больше, чем можно было ожидать летом. Какой смысл его трогать? То же самое можно сказать и про «Слован». Два разгрома в Вене от армейских «олигархов» получились болезненными. При этом к Владимиру Орсагу, переживающему за дело всей душой, вопросов нет. Он и так выжимает из заурядных игроков по максимуму, а команда бьется за место в
Руководство «Северстали» может убрать Александра Гулявцева как не оправдавшего надежд. Только вот любому человеку, имеющему зачатки адекватности, понятно, что вины специалиста в происходящем по минимуму. Основные претензии следует адресовать его непосредственным начальникам, проведших сомнительную селекцию и тем самым подставивших своего тренера. После минувшего сезона, когда «Северстали» удалось сотворить чудо и вывести команду в
В двух командах, где уже состоялись отставки, руководство прикрывало свою пятую точку и переводило стрелки на других. Это относится в первую очередь к «Трактору». В клубе обещали не трогать тренеров до 1 декабря, чтобы только тогда делать выводы. Своего слова боссы не сдержали. В «Сибири» ситуация была немного другой. Поговаривают, что сам Кирилл Фастовский сам был в шаге от увольнения. «Спартак» удивил тем, что убрал Вадима Епанчинцева в момент, когда команда шла в восьмерке. О внезапном характере решения, основанного в большей степени на эмоциях, свидетельствует тот факт, что на тренерскую скамейку спустился генеральный менеджер Алексей Жамнов, а новый тренер
Кажется, есть еще один фактор, мешающий сразу рубить сплеча. Он скорее воздействует на психологию людей, имеющих право казнить и миловать. Введение с нынешнего сезона в КХЛ системы, дающей два очка за победу, а не три, как раньше, сделало разрывы в таблицы меньшими. Чувство, что еще не все потеряно, чаще будоражит умы тех, кто дает деньги и требует результаты, чем более детальные моменты вроде игры в меньшинстве, выхода из зоны и плохой дисциплины. Откуда же после всего этого взяться рабочим местам для Знарка? Тем более что состоятельные клубы пока
|Сезон
|Клубы
|Отставки
|Отставки к 1 ноября
|2008/09
|24
|9
|3
|2009/10
|24
|11
|3
|2010/11
|23
|11
|8
|2011/12
|23
|10
|2
|2012/13
|26
|11
|5
|2013/14
|28
|11
|7
|2014/15
|28
|9
|7
|2015/16
|28
|13
|7
|2016/17
|29
|10
|7
|2017/18
|27
|12
|5
|2018/19
|25
|4
|4