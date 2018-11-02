Интриги дня КХЛ: «Йокерит» вновь проиграет на Урале, а СКА не заметит «Амур»

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» — «Йокерит»

Интриги: «Йокерит» продолжает своё уральское турне, на этот раз «шуты» отправились в Магнитогорск. Подопечные Лаури Марьямяки до прошлой игры с «Автомобилистом» имели в активе неплохую победную серию, но встреча с лидером чемпионата вновь, как и в сентябрьском матче в Хельсинки, охладила пыл «Йокерита». Екатеринбуржцы, как и питерский СКА, в этом сезоне остаются для «шутов» непокорённой вершиной. А вот «Магнитку» финны уже обыгрывали, смогут ли они повторить этот результат?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 2.11.2018, 17:00 Металлург Мг - Йокерит -

«Йокерит» остаётся одной из самых забивных команд чемпионата, на счету финнов 82 заброшенные шайбы, они делят первое место с «Автомобилистом» по этому показателю. Блестяще выглядят Никлас Йенсен, Йон Норман, Ессе Йоэнсуу. Но против организованной обороны форварды «шутов» могут спасовать, как это было в Екатеринбурге. «Магнитка» в последних двух матчах не позволяла своим соперникам забрасывать более одной шайбы, справятся ли уральцы и с финской атакой?

«Магнитка» оправилась от поражений в Ярославле и Екатеринбурге и одержала две домашние победы. С приходом Михала Булиржа и Ника Шора у команды Йозефа Яндача нападение стало более вариативным, и это не может не радовать главного тренера. Но больше всех очков по-прежнему набирает нестареющий Сергей Мозякин, который особо ярко проявляет себя в играх с сильными клубами. Доставит ли капитан «Магнитки» проблемы и «Йокериту»?

Наш прогноз: в Магнитогорске болельщики увидят боевой, качественный матч, в котором интрига будет держаться до последнего. Трудная победа достанется хозяевам льда, они вернутся в первую четвёрку Востока.

«Автомобилист» — ХК «Сочи»

Интриги: подопечные Андрея Мартемьянова продолжают крушить всё на своём пути, в прошлой встрече одержана очередная уверенная победа над «Йокеритом». Ход «Автомобилиста» уже действительно напоминает прошлогодний СКА, уральцы действуют с огромным запасом прочности, меняют тактику в зависимости от соперника и продолжают выигрывать. Два месяца нынешнего сезона уже стали лучшими в истории команды из Екатеринбурга, что же будет дальше с новым лидером КХЛ?

На Востоке у «Автомобилиста» сейчас попросту нет конкурентов. Уральцы больше всех забросили, меньше всех пропустили, отрыв от ближайшего конкурента составляет 10 очков. В такой ситуации любопытно посмотреть, как Андрей Мартемьянов распорядится таким тотальным преимуществом своей команды. «Автомобилист» забрался на самую вершину, и теперь нужно правильно распределить силы на оставшуюся часть сезона, ведь осенние достижения будут быстро забыты, если весной у екатеринбуржцев что-то сломается.

«Сочи» провёл два абсолютно разных выездных матча, терпеливую победу в Ярославле сменило поражение по всем статьям в Магнитогорске. Подопечных Сергея Зубова просто не хватило на второй матч подряд с топ-соперником.

В Екатеринбурге, понятное дело, южанам проще не будет, да и на недооценку соперника «Автомобилистом» рассчитывать не приходится — Андрей Мартемьянов такие вещи пресекает на корню. За что же цепляться ХК «Сочи» в этом матче?

В первую очередь, конечно, «леопардам» нужна уверенная игра голкипера. Константин Барулин был заменён в Магнитогорске после четырёх бросков в самом начале встречи, и против «Автомобилиста» наверняка сыграет Дмитрий Шикин, нейтрализовавший в Ярославле 51 бросок соперника. Во-вторых, «Сочи» необходим лучший хоккей лидеров команды. Эрик О’Делл и Роберт Росен выделяются, но в последних двух встречах они были не слишком заметны. Как проявят себя легионеры в Екатеринбурге?

Наш прогноз: у сочинцев есть свои козыри, но они не помогут команде в столице Урала, уж слишком хорош нынешний «Автомобилист». Подопечные Андрея Мартемьянова в очередной раз победят.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 2.11.2018, 19:30 СКА - Амур -

СКА — «Амур»

Интриги: в Санкт-Петербурге сыграют СКА и «Амур», и по всем параметрам это должна быть очередная уверенная победа питерцев. В последних матчах СКА крупно обыграл «Слован» и «Куньлунь», и трудно сказать, что должны сделать хабаровчане, чтобы не повторить судьбу братиславцев и пекинцев. За всю историю КХЛ «Амур» лишь раз сумел нанести поражение питерцам, способны ли сейчас подопечные Николая Борщевского на подвиг?

«Амур» после хорошей домашней серии и успеха в Минске уступил в Подольске. Сумел отличиться один из лучших бомбардиров «тигров» Игорь Руденков, но партнёры не поддержали его порыв. В целом хабаровчане в сезоне играют не слишком результативно, сможет ли «Амур» забросить хоть одну шайбу второй по надёжности обороне лиги?

Наш прогноз: к третьему матчу на выезде у «Амура» уже накопится усталость, да и при других обстоятельствах у хабаровчан было бы мало шансов против СКА на выезде. Прогнозируем уверенную победу питерцев.