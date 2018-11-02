Интриги дня КХЛ: «Йокерит» вновь проиграет на Урале, а СКА не заметит «Амур»
Тем временем «Автомобилист» одержит 24-ю победу в сезоне.
Тем временем «Автомобилист» одержит 24-ю победу в сезоне.
«Металлург» — «Йокерит»
Интриги: «Йокерит» продолжает своё уральское турне, на этот раз «шуты» отправились в Магнитогорск. Подопечные Лаури Марьямяки до прошлой игры с «Автомобилистом» имели в активе неплохую победную серию, но встреча с лидером чемпионата вновь, как и в сентябрьском матче в Хельсинки, охладила пыл «Йокерита». Екатеринбуржцы, как и питерский СКА, в этом сезоне остаются для «шутов» непокорённой вершиной. А вот «Магнитку» финны уже обыгрывали, смогут ли они повторить этот результат?
«Йокерит» остаётся одной из самых забивных команд чемпионата, на счету финнов 82 заброшенные шайбы, они делят первое место с «Автомобилистом» по этому показателю. Блестяще выглядят Никлас Йенсен, Йон Норман, Ессе Йоэнсуу. Но против организованной обороны форварды «шутов» могут спасовать, как это было в Екатеринбурге. «Магнитка» в последних двух матчах не позволяла своим соперникам забрасывать более одной шайбы, справятся ли уральцы и с финской атакой?
«Магнитка» оправилась от поражений в Ярославле и Екатеринбурге и одержала две домашние победы. С приходом Михала Булиржа и Ника Шора у команды Йозефа Яндача нападение стало более вариативным, и это не может не радовать главного тренера. Но больше всех очков
Наш прогноз: в Магнитогорске болельщики увидят боевой, качественный матч, в котором интрига будет держаться до последнего. Трудная победа достанется хозяевам льда, они вернутся в первую четвёрку Востока.
«Автомобилист» — ХК «Сочи»
Интриги: подопечные Андрея Мартемьянова продолжают крушить всё на своём пути, в прошлой встрече одержана очередная уверенная победа над «Йокеритом». Ход «Автомобилиста» уже действительно напоминает прошлогодний СКА, уральцы действуют с огромным запасом прочности, меняют тактику в зависимости от соперника и продолжают выигрывать. Два месяца нынешнего сезона уже стали лучшими в истории команды из Екатеринбурга, что же будет дальше с новым лидером КХЛ?
На Востоке у «Автомобилиста» сейчас попросту нет конкурентов. Уральцы больше всех забросили, меньше всех пропустили, отрыв от ближайшего конкурента составляет 10 очков. В такой ситуации любопытно посмотреть, как Андрей Мартемьянов распорядится таким тотальным преимуществом своей команды. «Автомобилист» забрался на самую вершину, и теперь нужно правильно распределить силы на оставшуюся часть сезона, ведь осенние достижения будут быстро забыты, если весной у екатеринбуржцев
В Екатеринбурге, понятное дело, южанам проще не будет, да и на недооценку соперника «Автомобилистом» рассчитывать не приходится — Андрей Мартемьянов такие вещи пресекает на корню. За что же цепляться ХК «Сочи» в этом матче?
В первую очередь, конечно, «леопардам» нужна уверенная игра голкипера. Константин Барулин был заменён в Магнитогорске после четырёх бросков в самом начале встречи, и против «Автомобилиста» наверняка сыграет Дмитрий Шикин, нейтрализовавший в Ярославле 51 бросок соперника.
Наш прогноз: у сочинцев есть свои козыри, но они не помогут команде в столице Урала, уж слишком хорош нынешний «Автомобилист». Подопечные Андрея Мартемьянова в очередной раз победят.
СКА — «Амур»
Интриги: в
«Амур» после хорошей домашней серии и успеха в Минске уступил в Подольске. Сумел отличиться один из лучших бомбардиров «тигров» Игорь Руденков, но партнёры не поддержали его порыв. В целом хабаровчане в сезоне играют не слишком результативно, сможет ли «Амур» забросить хоть одну шайбу второй по надёжности обороне лиги?
Наш прогноз: к третьему матчу на выезде у «Амура» уже накопится усталость, да и при других обстоятельствах у хабаровчан было бы мало шансов против СКА на выезде. Прогнозируем уверенную победу питерцев.
Лев Лукин