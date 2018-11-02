«Это обалдеть!» Как «Барыс» вытаскивает матчи и не проигрывает дома в основное время в КХЛ

Команда Андрея Скабелки провела на «Барыс Арене» 12 встреч и ни в одной не проиграла в основное время. Семь встреч казахстанский клуб выиграл за 60 минут, еще три раза проиграл в овертайме. Две игры дошли до буллитов — победа и поражение.

Ни один клуб в КХЛ не может похвастаться такой статистикой — каждый из других 26 участников хотя бы раз, но проиграл в основное время. «Барыс» входит в ТОП-4 команд, которые набрали на своем льду 20 и более очков, но у казахстанцев игра в запасе по сравнению с вышестоящими конкурентами.

1. «Автомобилист» — 24 очка (13 игр)

2. «Йокерит» — 22 очка (13 игр)

3. «Торпедо» — 20 очков (13 игр)

4. «Барыс» — 20 очков (12 игр).

На четвертом месте казахстанский клуб в Лиге по количеству забитых голов на домашней арене. По пропущенным — делит шестую-седьмую позицию с «Трактором» (по 25 шайб).

1. «Йокерит» — 55 голов

2. «Торпедо» — 48 голов

3. «Салават Юлаев — 41 гол

4. «Барыс» — 39 голов.

На своем льду подопечные Скабелки отыграли три домашние серии, и в каждом была хотя бы одна игра, когда «Барыс» героически уходил от поражения в основное время.

Сезон 2018/2019

Первая домашняя серия

12.09 — «Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ 14.09 — «Барыс» — «Торпедо» — 4:1

16.09 — «Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б

18.09 — «Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б.

В сентябрьской серии игр было сразу два волевых поединка. В матче с «Ак Барсом» Патрис Кормье сначала сократил разницу в счете до 2:3 на 40 минуте, а на 46-й Роман Старченко принес ничью.

В противостоянии с «Авангардом» столичный клуб проигрывал с разницей в три шайбы. Но голы Андре Петерссона, Брэндона Боченски и Старченко спасли «Барыс» от еще одного поражения.

Вторая домашняя серия

03.10 — «Барыс» — ЦСКА — 2:3 ОТ 07.10 — «Барыс» — «Слован» — 3:0

09.10 — «Барыс» — «Динамо» Рига — 3:1.

Московский ЦСКА дважды выходил вперед в основное время и дважды был настигнут. У «Барыса» голами отметились Павел Акользин и Боченски. Капитан «Барыса» забил свой гол примерно за полторы минуты до финальной сирены.

Третья домашняя серия

22.10 — «Барыс» — «Динамо» Минск — 3:1

26.10 — «Барыс» — «Витязь» — 3:1

28.10 — «Барыс» — «Сибирь» — 5:2

30.10 — «Барыс» — «Адмирал» — 2:0

1.11 — «Барыс» — «Трактор» — 3:4 ОТ.

И еще одна игра, где «Барыс» совершил «камбэк». Дубль Даррена Дица принес казахстанской команде ничью — 3:3. Два гола ведущего защитника команды разделили всего 24 секунды. Как признается комментатор трансляции КХЛ во время эфира: «Это обалдеть!».