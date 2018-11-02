Объявлен состав «Барыса» на очередной выезд КХЛ
Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
В ходе ближайшей поездки команда проведёт два матча:
3 ноября (суббота), Минск. «Динамо Мн» — «Барыс», 20:00.
5 ноября (понедельник), Братислава. «Слован» — «Барыс», 23:30.
Начало матчей по времени Астаны. В прямом эфире игры покажет телеканал «Qazsport».
Список игроков, которые отправляются в составе делегации:
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон;.
Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов;.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андрэ Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.
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