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11:48 (мск), источник: Sports.kz

Объявлен состав «Барыса» на очередной выезд КХЛ

Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе ближайшей поездки команда проведёт два матча:

3 ноября (суббота), Минск. «Динамо Мн» — «Барыс», 20:00.

5 ноября (понедельник), Братислава. «Слован» — «Барыс», 23:30.

Начало матчей по времени Астаны. В прямом эфире игры покажет телеканал «Qazsport».

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Список игроков, которые отправляются в составе делегации:

Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон;.

Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов;.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андрэ Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.

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