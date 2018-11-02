«Йокерит» потерял Йенсена на срок до шести недель из-за травмы

Встреча «Автомобилист» — «Йокерит» прошла 31 октября в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Как отмечается, датчанин покинул расположение команды, которая находится в выездном турне и в пятницу сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом», и вылетел в Финляндию для прохождения углубленного медосмотра.

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По предварительным данным, на восстановление Енсена потребуется около шести недель, таким образом, его возвращение на лед ожидается в середине декабря.