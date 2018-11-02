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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» потерял Йенсена на срок до шести недель из-за травмы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нападающий финского «Йокерита» Никлас Енсен пропустит до шести недель из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице финского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

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Встреча «Автомобилист» — «Йокерит» прошла 31 октября в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Как отмечается, датчанин покинул расположение команды, которая находится в выездном турне и в пятницу сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом», и вылетел в Финляндию для прохождения углубленного медосмотра.

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По предварительным данным, на восстановление Енсена потребуется около шести недель, таким образом, его возвращение на лед ожидается в середине декабря.

Енсен в нынешнем сезоне отыграл 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 очков (8 шайб + 12 передач).

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