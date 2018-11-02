Глава наблюдательного совета минского «Динамо» пообещал кадровые перестановки в клубе

«Определенная стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым», — сказал Шуневич, которого цитирует сайт команды.

«Все, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдет отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого — от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата. Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с “Барысом”. От результата этой игры и выездного матча в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия», — добавил он.