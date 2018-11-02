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15:52 (мск), источник: Р-Спорт

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» пообещал кадровые перестановки в клубе

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Руководство минского «Динамо» вправе требовать от команды лучших результатов, белорусский хоккейный клуб ждут кадровые перестановки в рамках реализации стратегии развития, заявил глава наблюдательного совета «Динамо» Игорь Шуневич.

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Источник: РИА "Новости"

Возглавляемое канадским тренером Горди Дуайером «Динамо» одержало одну победу в последних 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, команда занимает последнее место в Западной конференции.

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Шуневич провел встречу с игроками и руководством клуба.

«Определенная стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым», — сказал Шуневич, которого цитирует сайт команды.

«Все, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдет отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого — от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата. Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с “Барысом”. От результата этой игры и выездного матча в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия», — добавил он.

«Динамо» 3 ноября примет «Барыс» (Астана), а 6 ноября сыграет на выезде с «Сочи».

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