«Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Найджел Доус (10-я и 60-я минуты), Стефан Да Коста (16) и Анатолий Голышев (38). У «Сочи» отличился Юрки Йокипакка (47).

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, команда проиграла в текущем чемпионате лишь одну встречу. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет дома 4 ноября против новосибирской «Сибири». «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».