«Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» нанесли поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» нанесли поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Найджел Доус (10-я и 60-я минуты), Стефан Да Коста (16) и Анатолий Голышев (38). У «Сочи» отличился Юрки Йокипакка (47).
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, команда проиграла в текущем чемпионате лишь одну встречу. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет дома 4 ноября против новосибирской «Сибири». «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».
|Автомобилист
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4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
|Сочи
|Андрей Мартемьянов
|Сергей Зубов
|Владимир Сохатский
|Дмитрий Шикин 56:37 (Д. Шикин 58:37-59:00, Д. Шикин 59:05)
|1-й период
|Андрей Алтыбармакян
|08:47
|09:08
|Найджел Доус (А. Голышев, Ф. Паре)
|09:32
|Илья Крикунов
|15:27
|Стефан Да Коста (Н. Доус, Д. Бодров)
|2-й период
|37:09
|Анатолий Голышев (М. Мамкин, С. Да Коста)
|3-й период
|45:46
|Алексей Василевский
|Юрки Йокипакка (Э. О`Делл, Р. Росен)
|46:48
|56:32
|59:05
|п.в.
|Найджел Доус
|59:40
|Вячеслав Литовченко
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)