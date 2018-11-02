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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» нанесли поражение «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Найджел Доус (10-я и 60-я минуты), Стефан Да Коста (16) и Анатолий Голышев (38). У «Сочи» отличился Юрки Йокипакка (47).

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, команда проиграла в текущем чемпионате лишь одну встречу. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет дома 4 ноября против новосибирской «Сибири». «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».

Автомобилист 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Сочи
2.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Сергей Зубов
Вратари
Владимир Сохатский Дмитрий Шикин 56:37 (Д. Шикин 58:37-59:00, Д. Шикин 59:05)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 08:47
09:08 Найджел Доус (А. Голышев, Ф. Паре)
09:32 Илья Крикунов
15:27 Стефан Да Коста (Н. Доус, Д. Бодров)
2-й период
37:09 Анатолий Голышев (М. Мамкин, С. Да Коста)
3-й период
45:46 Алексей Василевский
Юрки Йокипакка (Э. О`Делл, Р. Росен) 46:48
56:32
59:05 п.в. Найджел Доус
59:40 Вячеслав Литовченко
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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