Мечтающий о паспорте Канады русский хоккеист забил впервые за два месяца. Гол чуть не отменили

Источник: РИА "Новости"

Николай Кулемин вернулся в Россию этим летом. До этого центральный нападающий 10 сезонов отыграл в Национальной хоккейной лиге в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Форвард подписал трехлетний контракт с магнитогорским «Металлургом». По информации «Спорт-Экспресса» в уральском клубе Кулемин заработает 500 миллионов рублей. Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин ее опроверг.

«Никто не принимал каких-то сверхусилий. Сегодня некоторые журналисты пытаются увести разговоры о хоккее, о мастерах хоккея, которые возвращаются в Россию играть, в некую финансовую плоскость. И тот бред, который иногда читаешь в СМИ про сумасшедшие зарплаты, невозможно воспринимать».

В первом матче регулярного чемпионата Кулемин отметился шайбой в ворота «Слована». Помогла классная передача от Сергея Мозякина.

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В середине сентября хоккеист получил травму в матче против «Сочи». Сообщалось, что у Кулемина перелом руки и он выбыл на длительный срок. В итоге восстановление заняло ровно месяц — форвард вернулся на лед 16 октября.

В конце октября Кулемин неожиданно стал самой обсуждаемой фигурой в российском хоккее. Североамериканские СМИ опубликовали информацию о том, что нападающий и его жена второй год судятся за получение канадского паспорта. Кажется, болельщиков возмутило не столько желание хоккеиста получить второе гражданство, сколько его цитаты о родине.

Россия дала мне много, но теперь я считаю, что мой дом в Канаде и мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин, нападающий ХК «Металлург»

С голами у игрока «Металлурга» дело обстоит гораздо хуже, чем с упоминаниями в СМИ. Сегодня в матче против «Йокерита» он забил впервые за два месяца. Интересно, что гол могли не засчитать, но после видеопросмотра и довольного продолжительного совещания арбитры все-таки зафискировали окончание сухой серии Кулемина.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_84ed78e0e2d08f783280a3cf0c6b0718_hd/q550165/afd0f1d06f0dd4953b5913b66c1685e3/4696851128?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде шикарным голом отметились легионеры «Магнитки». Михал Булирж отдал классный пас за спину, а Деннис Расмуссен издевательски легко разобрался с защитником и вратарем.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ee7e3cad5effe97bde85b650091a4725_hd/q550209/28c718bd6befb85c150d8e3e4ba44a7d/4696851146?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добил финский клуб собственный защитник Оливер Лауридсен, организовавший автогол.

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Правда, в концовке «Металлург» сильно подвел нападающий Евгений Тимкин, заработавший двойной малый штраф. Но «Йокерит» смог только сократить свое отставание — 2:3.