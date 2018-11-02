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19:55 (мск), источник: Sport24

Мечтающий о паспорте Канады русский хоккеист забил впервые за два месяца. Гол чуть не отменили

Кулемин забросил, «Магнитка» победила.

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Источник: РИА "Новости"

Николай Кулемин вернулся в Россию этим летом. До этого центральный нападающий 10 сезонов отыграл в Национальной хоккейной лиге в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Форвард подписал трехлетний контракт с магнитогорским «Металлургом». По информации «Спорт-Экспресса» в уральском клубе Кулемин заработает 500 миллионов рублей. Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин ее опроверг.

«Никто не принимал каких-то сверхусилий. Сегодня некоторые журналисты пытаются увести разговоры о хоккее, о мастерах хоккея, которые возвращаются в Россию играть, в некую финансовую плоскость. И тот бред, который иногда читаешь в СМИ про сумасшедшие зарплаты, невозможно воспринимать».

В первом матче регулярного чемпионата Кулемин отметился шайбой в ворота «Слована». Помогла классная передача от Сергея Мозякина.

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В середине сентября хоккеист получил травму в матче против «Сочи». Сообщалось, что у Кулемина перелом руки и он выбыл на длительный срок. В итоге восстановление заняло ровно месяц — форвард вернулся на лед 16 октября.

В конце октября Кулемин неожиданно стал самой обсуждаемой фигурой в российском хоккее. Североамериканские СМИ опубликовали информацию о том, что нападающий и его жена второй год судятся за получение канадского паспорта. Кажется, болельщиков возмутило не столько желание хоккеиста получить второе гражданство, сколько его цитаты о родине.

Россия дала мне много, но теперь я считаю, что мой дом в Канаде и мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране.
Николай Кулемин, нападающий ХК «Металлург»

С голами у игрока «Металлурга» дело обстоит гораздо хуже, чем с упоминаниями в СМИ. Сегодня в матче против «Йокерита» он забил впервые за два месяца. Интересно, что гол могли не засчитать, но после видеопросмотра и довольного продолжительного совещания арбитры все-таки зафискировали окончание сухой серии Кулемина.

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Во втором периоде шикарным голом отметились легионеры «Магнитки». Михал Булирж отдал классный пас за спину, а Деннис Расмуссен издевательски легко разобрался с защитником и вратарем.

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Добил финский клуб собственный защитник Оливер Лауридсен, организовавший автогол.

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Правда, в концовке «Металлург» сильно подвел нападающий Евгений Тимкин, заработавший двойной малый штраф. Но «Йокерит» смог только сократить свое отставание — 2:3.

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26 октября© Ньюстюб
Металлург Мг 3:2
(1:1, 1:0, 1:1)
Йокерит
2.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Лаури Марьямяки
Вратари
Василий Кошечкин Райан Запольски 54:12 (Я. Калныньш 54:12-57:45, Р. Запольски 57:45-57:58)
1-й период
Алекс Грант (Й.Б. Йенсен, С. Маннинен) 04:54
Йон Норман 05:50
Виктор Лев 17:26
17:58 Николай Кулемин (Н. Шор, М. Булирж)
2-й период
34:05 Деннис Расмуссен (М. Булирж)
3-й период
42:54
44:51 Виктор Антипин (М. Эллисон)
50:49
Алекс Грант 50:49
52:54 Ник Шор
Виктор Лев 52:54
53:16 Евгений Тимкин
Сами Леписто (Б. О`Нилл) 54:12
Статистика
6 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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