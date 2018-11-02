Мечтающий о паспорте Канады русский хоккеист забил впервые за два месяца. Гол чуть не отменили
Кулемин забросил, «Магнитка» победила.
Кулемин забросил, «Магнитка» победила.
Николай Кулемин вернулся в Россию этим летом. До этого центральный нападающий 10 сезонов отыграл в Национальной хоккейной лиге в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Форвард подписал трехлетний контракт с магнитогорским «Металлургом». По информации «Спорт-Экспресса» в уральском клубе Кулемин заработает 500 миллионов рублей.
«Никто не принимал
В первом матче регулярного чемпионата Кулемин отметился шайбой в ворота «Слована». Помогла классная передача от Сергея Мозякина.
В середине сентября хоккеист получил травму в матче против «Сочи». Сообщалось, что у Кулемина перелом руки и он выбыл на длительный срок. В итоге восстановление заняло ровно месяц — форвард вернулся на лед 16 октября.
В конце октября Кулемин неожиданно стал самой обсуждаемой фигурой в российском хоккее. Североамериканские СМИ опубликовали информацию о том, что нападающий и его жена второй год судятся за получение канадского паспорта. Кажется, болельщиков возмутило не столько желание хоккеиста получить второе гражданство, сколько его цитаты о родине.
Россия дала мне много, но теперь я считаю, что мой дом в Канаде и мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране.
С голами у игрока «Металлурга» дело обстоит гораздо хуже, чем с упоминаниями в СМИ. Сегодня в матче против «Йокерита» он забил впервые за два месяца. Интересно, что гол могли не засчитать, но после видеопросмотра и довольного продолжительного совещания арбитры
Во втором периоде шикарным голом отметились легионеры «Магнитки». Михал Булирж отдал классный пас за спину, а Деннис Расмуссен издевательски легко разобрался с защитником и вратарем.
Добил финский клуб собственный защитник Оливер Лауридсен, организовавший автогол.
Правда, в концовке «Металлург» сильно подвел нападающий Евгений Тимкин, заработавший двойной малый штраф. Но «Йокерит» смог только сократить свое отставание — 2:3.
|Металлург Мг
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3:2
(1:1, 1:0, 1:1)
|Йокерит
|Йозеф Яндач
|Лаури Марьямяки
|Василий Кошечкин
|Райан Запольски 54:12 (Я. Калныньш 54:12-57:45, Р. Запольски 57:45-57:58)
|1-й период
|Алекс Грант (Й.Б. Йенсен, С. Маннинен)
|04:54
|Йон Норман
|05:50
|Виктор Лев
|17:26
|17:58
|Николай Кулемин (Н. Шор, М. Булирж)
|2-й период
|34:05
|Деннис Расмуссен (М. Булирж)
|3-й период
|42:54
|44:51
|Виктор Антипин (М. Эллисон)
|50:49
|Алекс Грант
|50:49
|52:54
|Ник Шор
|Виктор Лев
|52:54
|53:16
|Евгений Тимкин
|Сами Леписто (Б. О`Нилл)
|54:12
|6
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)