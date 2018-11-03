Дубль Барабанова принес СКА волевую победу в матче с «Амуром»

У победителей встречи дубль оформил Александр Барабанов (44-я и 55-я минуты) и единожды отличился Артем Зуб (51), а у гостей шайбы забросили Томаш Зогорна (25) и Михал Йордан (29).

СКА одержал четвертую победу кряду и с 38 очками вышел в лидеры Западной конференции, а Амур расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.