Дубль Барабанова принес СКА волевую победу в матче с «Амуром»
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашнем льду в
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашнем льду в
У победителей встречи дубль оформил Александр Барабанов (44-я и 55-я минуты) и единожды отличился Артем Зуб (51), а у гостей шайбы забросили Томаш Зогорна (25) и Михал Йордан (29).
СКА одержал четвертую победу кряду и с 38 очками вышел в лидеры Западной конференции, а Амур расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.
В следующем матче петербуржцы 5 ноября на выезде сыграют с ЦСКА, а хабаровчане в этот же день в Магнитогорске сыграют с Металлургом.
|Илья Воробьев
|Николай Борщевский
|Игорь Шестеркин
|Либор Кашик 58:20 (Л. Кашик 58:29-59:16)
|1-й период
|Данил Файзуллин
|03:51
|13:51
|Олег Ли
|2-й период
|Томаш Зогорна (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин)
|25:19
|Михал Йордан (В. Пьянов, Д. Файзуллин)
|29:06
|Глеб Корягин
|38:50
|3-й период
|44:18
|Александр Барабанов (И. Шестеркин, Д. Хафизуллин)
|51:57
|Артем Зуб (М.А. Карпов, Н. Гусев)
|Владислав Ушенин
|53:48
|55:16
|Александр Барабанов (Д. Рундблад, А. Бывальцев)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)