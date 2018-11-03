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00:46 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Барабанова принес СКА волевую победу в матче с «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашнем льду в Санкт-Петербурге обыграл хабаровский Амур со счетом 3:2.

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У победителей встречи дубль оформил Александр Барабанов (44-я и 55-я минуты) и единожды отличился Артем Зуб (51), а у гостей шайбы забросили Томаш Зогорна (25) и Михал Йордан (29).

СКА одержал четвертую победу кряду и с 38 очками вышел в лидеры Западной конференции, а Амур расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.

В следующем матче петербуржцы 5 ноября на выезде сыграют с ЦСКА, а хабаровчане в этот же день в Магнитогорске сыграют с Металлургом.

СКА 3:2
(0:0, 0:2, 3:0)
Амур
2.11.2018, 19:30 Зрители: 11315 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Николай Борщевский
Вратари
Игорь Шестеркин Либор Кашик 58:20 (Л. Кашик 58:29-59:16)
1-й период
Данил Файзуллин 03:51
13:51 Олег Ли
2-й период
Томаш Зогорна (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 25:19
Михал Йордан (В. Пьянов, Д. Файзуллин) 29:06
Глеб Корягин 38:50
3-й период
44:18 Александр Барабанов (И. Шестеркин, Д. Хафизуллин)
51:57 Артем Зуб (М.А. Карпов, Н. Гусев)
Владислав Ушенин 53:48
55:16 Александр Барабанов (Д. Рундблад, А. Бывальцев)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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