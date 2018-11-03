Интриги КХЛ: сыграет ли «Салават» за Цулыгина? «Торпедо» рядом

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» Минск — «Барыс»

Интрига: для белорусского коллектива ноябрь начался хорошо: наконец-то была прервана одинадцатиматчавая серия без побед. Подопечные Горди Дуайера с «Куньлунем» показали дисциплинированную, слаженную игру. Надежно действовали в обороне и бережно отнеслись к своим моментам. Как итог, довольно уверенная виктория над непростым оппонентом. Болельщиков «зубров» должен обрадовать тот факт, что в сложный для команды период бремя лидерства на себя взяли молодые белорусские хоккеисты, забросившие важнейшие шайбы: Евгений Лисовец и Дмитрий Буйницкий. Что ответят им «названные» лидеры клуба?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 17:00 Динамо Мн - Барыс -

Гости приедут в славный город-герой озлобленными, так как в прошлом матче прервалась их впечатляющая серия из шести побед подряд, начавшаяся с успеха в Екатеринбурге. К слову, то поражение так и остается у лидера «регулярки» единственным в сезоне. Однако серия с набранными очками всё ещё продолжается у гостей. Тренерский штаб астанинцев прививает команде агрессивный хоккей с акцентом на оборону. И это приносит результат. «Барыс» идёт на пятой строчке в конференции, при этом сыграв меньше конкурентов. Что примечательно, с весьма средним подбором нападающих гости — вторые по результативности на Востоке, уступая лишь лидеру всей лиги. Выйдет ли «полузащитник» Даррен Диц в лучшие бомбардиры клуба?



Прогноз: подопечные Андрея Скабелки выглядят предпочтительнее по всем статьям. Минчане могут противопоставить только огромное желание. Но этого окажется мало. «Динамо» не сможет взять реванш за октябрьское поражение. В малорезультативном матче клуб из столицы Казахстана возьмёт верх в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 17:00 Витязь - Куньлунь -

«Витязь» — «Куньлунь»

Интрига: подольчане продолжают чередовать хорошие матчи с весьма бледными. Команде не хватает стабильности и дисциплины в ответственные моменты. Подмосковный коллектив балансирует на грани кубковой восьмерки. И для того, чтобы чувствовать себя увереннее, необходимо набирать очки в матчах с равными по силам командами. В прошлой игре хозяевам удалось прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию. Послужит ли это импульсом для начала череды победных игр?

«Драконы» — один из главных Робин Гудов КХЛ образца нынешнего сезона. Команда в прекрасном стиле обыгрывает фаворитов, но капитулирует с противостояниях с обитателями подземелья лиги: минским «Динамо» и «Слованом». Не совсем понятны многие решения менеджмента. И если за проворство с подписанием Войтека Вольски следует похвалить руководство, то отправка самого полезного хоккеиста клуба Мартена Сен-Пьера на биржу труда не совсем укладывается в голове. В составе присутствуют куда более очевидные кандидаты на разрыв контракта. Одержит ли «Куньлунь» первую в истории победу в Подольске?



Прогноз: у обеих команд надёжно действуют вратари. Да и в целом коллективы неплохо умеют закрываться, поэтому в матче не будет изобилия голов. Линия обороны чуть лучше у клуба из Поднебесной, благодаря чему гости и одержат победу за пределами основного времени.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 17:00 Торпедо НН - Салават Юлаев -

«Торпедо» — «Салават Юлаев»

Интрига: в «Нагорном» сойдутся шестой и седьмой коллектив Востока. «Автозаводцы» бодро начали домашнюю серию, порадовав родную публику разгромом «Северстали». В целом, нижегородцы показывают очень симпатичную игру, за которой приятно смотреть. Не всегда стабильные действия компенсируются зрелищностью и запредельной самоотдачей. У команды солидный отрыв от восьмой строчки и неплохие перспективы подняться выше в иерархии своей конференции. Уже четыре матча кряду не уходит Роберт Саболич со льда без гола, продолжится ли результативная серия словенца?

Уфимцы провели домашние матчи неоднозначно. С одной стороны, победа над СКА, за которую можно многое простить.

С другой, поражения от «Авангарда», московского «Динамо» и «Спартака». Причём в противостояниях с московскими клубами была видна явная недооценка оппонентов, и в действиях игроков прослеживалась расхлябанность.

Николаю Цулыгину, видимо, не обойтись без кнута, так как ещё пару невзрачных матчей, и можно оказаться в кабинете у руководства. В Уфе с тренерами особо не церемонятся, что доказывают примеры Игоря Захаркина и мастодонта тренерской отрасли Эркки Вестерлунда.

Что изменит в игре тренерский штаб главной команды Башкирии?



Прогноз: последние три матча в рамках «регулярки» остались за «юлаевцами». Сегодня им проигрывать никак нельзя. Класс игроков и совокупное мастерство полностью на стороне гостей. Тяжелая победа «Салавата» в одну-две шайбы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 17:00 Нефтехимик - Ак Барс -

«Нефтехимик» — «Ак Барс»

Интрига: в Нижнекамске состоится вторая часть татарстанского дерби. В первой — непростую викторию праздновал действующий чемпион. Хозяева после не совсем удачного вояжа по маршруту Шанхай-Владивосток-Хабаровск сумели подсластить пилюлю хорошими домашними матчами. Молодым «волчатам» Андрея Назарова не всегда хватает выдержки и опыта в ключевые моменты игр. Тем не менее видно, что игроки растут и у клуба светлое будущее. Не сможет помочь сегодня нижнекамцам восстанавливающийся от травмы капитан Эмиль Галимов. Зато заменяющий его в должности Павел Падакин горит желанием доказать свою проф. пригодность. Передаст ли «нефтемен» привет своему бывшему клубу?



«Барсы» проведут первый матч после Дальневосточно-китайского турне. Примечательно, что казанцы одолели обидчиков «волков», но проиграли «Куньлуню», которых их сегодняшние оппоненты обыграли. Всё ещё продолжает искать свою игру тройка Галиев-Ткачёв-Зарипов. Однако у легионеров словно продолжается победный плей-офф. Да и Пол Постма не отстаёт. Сейчас находка казанского менеджмента идёт на третьем месте в бомбардирском споре команды. Продлится ли его голевая серия?



Прогноз: «Ак Барсу» традиционно непросто приходится в Нижнекамске. Вспомнить хотя бы прошлогодние 8:2. Однако сегодня такого счёта ждать не стоит. «Нефтехимик» выйдет биться, и это в купе с акклиматизацией парней Зинэтулы Билялетдинова даст эффект. Минимальная победа хозяев, которая возможна как в основное время, так и за его пределами.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 17:00 Авангард - Адмирал -

«Авангард» — «Адмирал»

Интрига: команды уже встречались двумя днями ранее, и тогда омичи чуть не выпустили победу из рук. С каждым матчем хозяева смотрятся всё тяжелее и тяжелее. Если «ястребы» продолжат действовать в подобном ключе, то к играм на вылет подойдут в абсолютно выжитом состоянии.

Бобу Хартли с помощниками надо срочно что-нибудь придумывать. Тем не менее к игре хозяев мало претензий, за исключением порой излишней прямолинейности.

Но нельзя не отметить, как здорово прогрессирует молодёжь: Денис Зернов, Артём Манукян, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, получившие вызовы в сборные. Получит ли впервые за семь матчей передышку Игорь Бобков?

«Моряки» бьются, пластаются в каждой игре, в их огород нельзя кинуть камень. Но разница в классе уж слишком большая. Серьёзные вопросы есть и к легионерам, которые должны помогать клубу. На деле же они являются только якорями команды.

В целом, у гостей много симпатичных игроков, способных в перспективе заиграть в топ-клубах. Сколько бросков на этот раз отразит вратарь гостей?



Прогноз: соперников нельзя сравнивать, они находятся в разных весовых категориях. Однако, как известно, дисциплина бьёт класс. И сегодня фортуна немного улыбнётся «Адмиралу». Тем не менее этого хватит лишь на очко в овертайме, что впрочем тоже хороший результат.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 3.11.2018, 19:30 Слован - Локомотив -

«Слован» — «Локомотив»

Интрига: хозяева после унижений в Австрии реабилитировались перед своими болельщиками. Команда вышла на игру с горящими глазами. И даже чудачество в исполнении Марека Чилиака, пропустившего с центра поля, не сбило настрой словаков. В случае победы братиславцы могут войти в зону плей-офф. Придаст ли такая перспектива им дополнительных сил?



Подопечные Дмитрия Квартальнова неожиданно оступились в Риге, потерпев второе поражение подряд. Впрочем, ничего страшного не произошло, подобные провалы характерны для молодой команды. В последних матчах не очень заметны лидеры команды, которые должны активнее лесть на ворота. Выйдет ли лучший бомбардир «железнодорожников» Андрей Локтионов на гроссмейстерский показатель очко за игру?



Прогноз: последние три матча в рамках «регулярки» остались за гостями. Не прервется серия и сегодня. Двухматчевый спад ярославцев закончится уверенной победой с сухим счётом.