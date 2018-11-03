Интриги КХЛ: сыграет ли «Салават» за Цулыгина? «Торпедо» рядом
«Салават Юлаев» впервые в сезоне рискует проиграть три матча подряд.
«Салават Юлаев» впервые в сезоне рискует проиграть три матча подряд.
Интрига: для белорусского коллектива ноябрь начался хорошо:
Гости приедут в славный
Прогноз: подопечные Андрея Скабелки выглядят предпочтительнее по всем статьям. Минчане могут противопоставить только огромное желание. Но этого окажется мало. «Динамо» не сможет взять реванш за октябрьское поражение. В малорезультативном матче клуб из столицы Казахстана возьмёт верх в основное время.
Интрига: подольчане продолжают чередовать хорошие матчи с весьма бледными. Команде не хватает стабильности и дисциплины в ответственные моменты. Подмосковный коллектив балансирует на грани кубковой восьмерки. И для того, чтобы чувствовать себя увереннее, необходимо набирать очки в матчах с равными по силам командами. В прошлой игре хозяевам удалось прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию. Послужит ли это импульсом для начала череды победных игр?
«Драконы» — один из главных Робин Гудов КХЛ образца нынешнего сезона. Команда в прекрасном стиле обыгрывает фаворитов, но капитулирует с противостояниях с обитателями подземелья лиги: минским «Динамо» и «Слованом». Не совсем понятны многие решения менеджмента. И если за проворство с подписанием Войтека Вольски следует похвалить руководство, то отправка самого полезного хоккеиста клуба Мартена
Прогноз: у обеих команд надёжно действуют вратари. Да и в целом коллективы неплохо умеют закрываться, поэтому в матче не будет изобилия голов. Линия обороны чуть лучше у клуба из Поднебесной, благодаря чему гости и одержат победу за пределами основного времени.
Интрига: в «Нагорном» сойдутся шестой и седьмой коллектив Востока. «Автозаводцы» бодро начали домашнюю серию, порадовав родную публику разгромом «Северстали». В целом, нижегородцы показывают очень симпатичную игру, за которой приятно смотреть. Не всегда стабильные действия компенсируются зрелищностью и запредельной самоотдачей. У команды солидный отрыв от восьмой строчки и неплохие перспективы подняться выше в иерархии своей конференции. Уже четыре матча кряду не уходит Роберт Саболич со льда без гола, продолжится ли результативная серия словенца?
Уфимцы провели домашние матчи неоднозначно. С одной стороны, победа над СКА, за которую можно многое простить.
С другой, поражения от «Авангарда», московского «Динамо» и «Спартака». Причём в противостояниях с московскими клубами была видна явная недооценка оппонентов, и в действиях игроков прослеживалась расхлябанность.
Что изменит в игре тренерский штаб главной команды Башкирии?
Прогноз: последние три матча в рамках «регулярки» остались за «юлаевцами». Сегодня им проигрывать никак нельзя. Класс игроков и совокупное мастерство полностью на стороне гостей. Тяжелая победа «Салавата» в
Интрига: в Нижнекамске состоится вторая часть татарстанского дерби. В первой — непростую викторию праздновал действующий чемпион. Хозяева после не совсем удачного вояжа по маршруту
«Барсы» проведут первый матч после
Прогноз: «Ак Барсу» традиционно непросто приходится в Нижнекамске. Вспомнить хотя бы прошлогодние 8:2. Однако сегодня такого счёта ждать не стоит. «Нефтехимик» выйдет биться, и это в купе с акклиматизацией парней Зинэтулы Билялетдинова даст эффект. Минимальная победа хозяев, которая возможна как в основное время, так и за его пределами.
Интрига: команды уже встречались двумя днями ранее, и тогда омичи чуть не выпустили победу из рук. С каждым матчем хозяева смотрятся всё тяжелее и тяжелее. Если «ястребы» продолжат действовать в подобном ключе, то к играм на вылет подойдут в абсолютно выжитом состоянии.
Бобу Хартли с помощниками надо срочно
Но нельзя не отметить, как здорово прогрессирует молодёжь: Денис Зернов, Артём Манукян, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, получившие вызовы в сборные. Получит ли впервые за семь матчей передышку Игорь Бобков?
В целом, у гостей много симпатичных игроков, способных в перспективе заиграть в
Прогноз: соперников нельзя сравнивать, они находятся в разных весовых категориях. Однако, как известно, дисциплина бьёт класс. И сегодня фортуна немного улыбнётся «Адмиралу». Тем не менее этого хватит лишь на очко в овертайме, что впрочем тоже хороший результат.
Интрига: хозяева после унижений в Австрии реабилитировались перед своими болельщиками. Команда вышла на игру с горящими глазами. И даже чудачество в исполнении Марека Чилиака, пропустившего с центра поля, не сбило настрой словаков. В случае победы братиславцы могут войти в зону
Подопечные Дмитрия Квартальнова неожиданно оступились в Риге, потерпев второе поражение подряд. Впрочем, ничего страшного не произошло, подобные провалы характерны для молодой команды. В последних матчах не очень заметны лидеры команды, которые должны активнее лесть на ворота. Выйдет ли лучший бомбардир «железнодорожников» Андрей Локтионов на гроссмейстерский показатель очко за игру?
Прогноз: последние три матча в рамках «регулярки» остались за гостями. Не прервется серия и сегодня. Двухматчевый спад ярославцев закончится уверенной победой с сухим счётом.
Роман Тузов