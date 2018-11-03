«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе
«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.
«Ястребы» открыли счёт на 3-й минуте после того, как Кирилл Семёнов огорчил Никиту Серебрякова, а чуть позже преимущество омского клуба закрепил Максим Березин. Во втором игровом отрезке третью шайбу в ворота дальневосточной команды отправил Илья Михеев. Гости сумели огорчить Игоря Бобкова на 50-й минуте благодаря голу Константина Глазачева.
«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Команды уже встречались друг с другом в Балашихе 1 ноября, и тогда команда Боба Хартли обыграла соперника со счётом 4:3.
|Боб Хартли
|Сергей Светлов
|Игорь Бобков
|Никита Серебряков
|1-й период
|02:16
|Кирилл Семенов
|03:03
|Денис Зернов
|04:02
|Михаил Фисенко
|Сергей Коньков
|04:05
|15:51
|Максим Березин (Д. Деарне)
|2-й период
|29:47
|Илья Михеев (С. Широков, К. Фрэнсон)
|Иван Мищенко
|36:16
|3-й период
|Константин Глазачев (К. Воронин)
|49:09
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)