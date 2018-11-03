Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Слован0
Локомотив0
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард3
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
17:00
НефтехимикБ3
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН3
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь1
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн2
Барыс3
Хоккей. НХЛ
4.11
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.11
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
4.11
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
4.11
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.11
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.11
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.11
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.11
Вегас Голден Найтс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
4.11
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.11
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
4.11
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Наверх

Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

«Ястребы» открыли счёт на 3-й минуте после того, как Кирилл Семёнов огорчил Никиту Серебрякова, а чуть позже преимущество омского клуба закрепил Максим Березин. Во втором игровом отрезке третью шайбу в ворота дальневосточной команды отправил Илья Михеев. Гости сумели огорчить Игоря Бобкова на 50-й минуте благодаря голу Константина Глазачева.

«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Команды уже встречались друг с другом в Балашихе 1 ноября, и тогда команда Боба Хартли обыграла соперника со счётом 4:3.

Авангард 3:1
(2:0, 1:0, 0:1)
Адмирал
3.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Сергей Светлов
Вратари
Игорь Бобков Никита Серебряков
1-й период
02:16 Кирилл Семенов
03:03 Денис Зернов
04:02 Михаил Фисенко
Сергей Коньков 04:05
15:51 Максим Березин (Д. Деарне)
2-й период
29:47 Илья Михеев (С. Широков, К. Фрэнсон)
Иван Мищенко 36:16
3-й период
Константин Глазачев (К. Воронин) 49:09
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
СМИ: Слуцкий претендует на пост в португальском «Спортинге»
«Локомотив» стал прошлогодним? Он раскатал «Арсенал»
Россиянин завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на ЧМ
Роналду сравнили с Роналдо
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь