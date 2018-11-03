«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе

Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.



«Ястребы» открыли счёт на 3-й минуте после того, как Кирилл Семёнов огорчил Никиту Серебрякова, а чуть позже преимущество омского клуба закрепил Максим Березин. Во втором игровом отрезке третью шайбу в ворота дальневосточной команды отправил Илья Михеев. Гости сумели огорчить Игоря Бобкова на 50-й минуте благодаря голу Константина Глазачева.