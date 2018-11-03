«Барыс» обыграл аутсайдера «Запада» в матче с дракой хоккеистов и одержал 15-ю победу в сезоне КХЛ

Встреча команд прошла в Минске и завершилась со счетом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Причем подопечные Андрея Скабелки сделали весомую заявку на победу уже первом периоде, забросив три безответных шайбы. Причем голкипер минчан Юнас Энрот пропустил трижды после восьми бросков в створ ворот.

В составе «Барыса» отличились Роман Старченко (11-я минута), для которого эта шайба стала 150-й в КХЛ, Никита Михайлис (12-я) и Андре Петерссон (17-я).

Минчане сумели размочить счет только в середине заключительного периода. Иван Дроздов воспользовался ошибкой соперника, убежал на рандеву с голкипером «Барыса» и уверенно переиграл его.

За минуту до завершения основного времени «Динамо» усилиями Куинтона Хаудена сократило отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Для «Барыса» эта победа стала 15-й в текущем сезоне, команда с 35 очками идет третьей в Восточной конференции. «Динамо» (14) идет на последней строчке на «Западе».