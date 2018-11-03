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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл аутсайдера «Запада» в матче с дракой хоккеистов и одержал 15-ю победу в сезоне КХЛ

Астанинский «Барыс» в гостях одержал победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Минске и завершилась со счетом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Причем подопечные Андрея Скабелки сделали весомую заявку на победу уже первом периоде, забросив три безответных шайбы. Причем голкипер минчан Юнас Энрот пропустил трижды после восьми бросков в створ ворот.

В составе «Барыса» отличились Роман Старченко (11-я минута), для которого эта шайба стала 150-й в КХЛ, Никита Михайлис (12-я) и Андре Петерссон (17-я).

Минчане сумели размочить счет только в середине заключительного периода. Иван Дроздов воспользовался ошибкой соперника, убежал на рандеву с голкипером «Барыса» и уверенно переиграл его.

За минуту до завершения основного времени «Динамо» усилиями Куинтона Хаудена сократило отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Для «Барыса» эта победа стала 15-й в текущем сезоне, команда с 35 очками идет третьей в Восточной конференции. «Динамо» (14) идет на последней строчке на «Западе».

Следующий матч команда Скабелки проведет также на выезде — 5 ноября против «Слована».

Динамо Мн 2:3
(0:3, 0:0, 2:0)
Барыс
3.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Скабелка
Вратари
Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:15-58:35, Ю. Энрот 59:08-59:16, Ю. Энрот 59:49-59:56) Доминик Граховина
1-й период
05:40 Куинтон Хауден
09:28 Куинтон Хауден
Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц) 11:07
Никита Михайлис (А. Маклюков, Д. Шевченко) 11:54
Антон Сагадеев 13:24
Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко) 17:34
Патрис Кормье 19:55
2-й период
Доминик Граховина 27:00
39:01 Евгений Ковыршин
3-й период
49:14 Дмитрий Буйницкий
Павел Акользин 49:14
Джесси Блэкер 49:37
52:04 Иван Дроздов
Антон Сагадеев 54:18
59:08 Куинтон Хауден (Е. Лисовец, А. Костицын)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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"Барыс" обыграл аутсайдера "Запада" в матче с дракой хоккеистов и одержал 15-ю победу в сезоне КХЛ
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