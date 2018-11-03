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19:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» впервые с 2014 года победило дома «Салават Юлаев» в КХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» продлило победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей, взяв верх над уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых дубль оформил Денис Паршин (10-я и 54-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Варнаков (9). У гостей отличился Владимир Жарков (16). Для голкипера «Торпедо» Станислава Галимова этот матч стал 300-м в КХЛ.

Нижегородцы обыграли «Салават» на своей площадке в КХЛ впервые с марта 2014 года, а в регулярных чемпионатах — впервые с ноября 2011 года.

В следующем матче «Торпедо» 5 ноября примет казанский «Ак Барс», уфимский клуб в этот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Торпедо НН 3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
Салават Юлаев
3.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Николай Цулыгин
Вратари
Станислав Галимов 26:39 (А. Тихомиров 26:39) Юха Метсола
1-й период
Алексей II Семенов 04:36
08:39 Михаил Варнаков (Ф. Хольм, Д. Ильин)
Григорий Панин 08:49
09:38 Денис Паршин (М. Варнаков, Э. Миле)
12:04 Даниил Ильин
Артем Сергеев 12:04
12:47 Юрий Сергиенко
Владимир Жарков (А. Кадейкин, А.М. Сергеев) 15:26
2-й период
22:43 Кирилл Ураков
25:30 Дмитрий Коробов
Алексей II Семенов 25:30
26:30
26:39 Михаил Варнаков
28:00 Даниил Ильин
Артем Сергеев 28:00
31:11 Кирилл Ураков
31:46 Дмитрий Коробов
Алексей II Семенов 34:37
3-й период
Владимир Жарков 47:03
Владимир Жарков 47:03
53:53 Денис Паршин (Д. Коробов)
Григорий Панин 56:23
Артем Сергеев 57:15
Статистика
16 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
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НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
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