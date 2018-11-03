«Торпедо» впервые с 2014 года победило дома «Салават Юлаев» в КХЛ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» продлило победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей, взяв верх над уфимским «Салаватом Юлаевым».
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» продлило победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей, взяв верх над уфимским «Салаватом Юлаевым».
Встреча, состоявшаяся в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых дубль оформил Денис Паршин (10-я и 54-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Варнаков (9). У гостей отличился Владимир Жарков (16). Для голкипера «Торпедо» Станислава Галимова этот матч стал 300-м в КХЛ.
Нижегородцы обыграли «Салават» на своей площадке в КХЛ впервые с марта 2014 года, а в регулярных чемпионатах — впервые с ноября 2011 года.
В следующем матче «Торпедо» 5 ноября примет казанский «Ак Барс», уфимский клуб в этот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
|Торпедо НН
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3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
|Салават Юлаев
|Дэвид Немировски
|Николай Цулыгин
|Станислав Галимов 26:39 (А. Тихомиров 26:39)
|Юха Метсола
|1-й период
|Алексей II Семенов
|04:36
|08:39
|Михаил Варнаков (Ф. Хольм, Д. Ильин)
|Григорий Панин
|08:49
|09:38
|Денис Паршин (М. Варнаков, Э. Миле)
|12:04
|Даниил Ильин
|Артем Сергеев
|12:04
|12:47
|Юрий Сергиенко
|Владимир Жарков (А. Кадейкин, А.М. Сергеев)
|15:26
|2-й период
|22:43
|Кирилл Ураков
|25:30
|Дмитрий Коробов
|Алексей II Семенов
|25:30
|26:30
|26:39
|Михаил Варнаков
|28:00
|Даниил Ильин
|Артем Сергеев
|28:00
|31:11
|Кирилл Ураков
|31:46
|Дмитрий Коробов
|Алексей II Семенов
|34:37
|3-й период
|Владимир Жарков
|47:03
|Владимир Жарков
|47:03
|53:53
|Денис Паршин (Д. Коробов)
|Григорий Панин
|56:23
|Артем Сергеев
|57:15
|16
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)