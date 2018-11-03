«Торпедо» впервые с 2014 года победило дома «Салават Юлаев» в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых дубль оформил Денис Паршин (10-я и 54-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Варнаков (9). У гостей отличился Владимир Жарков (16). Для голкипера «Торпедо» Станислава Галимова этот матч стал 300-м в КХЛ.

Нижегородцы обыграли «Салават» на своей площадке в КХЛ впервые с марта 2014 года, а в регулярных чемпионатах — впервые с ноября 2011 года.