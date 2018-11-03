Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили «Барысу» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Обе команды в ходе сезона в КХЛ встречались в столице Казахстана, где минчане уступили 1:3. После уверенной победы над «Куньлунем» белорусская команда не прочь была взять реванш за поражение в конце октября у «Барыса».

Стартовые минуты встречи на «Минск-Арене» прошли в высоком темпе. Подопечные Горди Дуайера старались часто бросать по воротам оппонентов и активно действовать в чужой зоне. На 6-й минуте бросок Теему Пулккинена пришелся в штангу. Все изменилось после спорного удаления Куинтона Хаудена за атаку игрока не владеющего шайбой. Динамовцы смогли выстоять против одной из лучших команд по игре в большинстве, но вскоре Хауден вновь за подножку отправился на скамейку штрафников. Вторым шансом использовать численный перевес «Барыс» воспользовался — 1:0. Не прошло и минуты, как гости удвоили перевес в счете. Никита Михайлис совершил сольный проход вдоль левого борта и отправил шайбу под щитком Юнаса Энрота — 2:0. Под занавес первого периода шайба в третий раз влетела в ворота «Динамо». После броска Даррена Дица траекторию полета шайбы подкорректировал Андре Петерссон — 3:0.