«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» по буллитам обыграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» по буллитам обыграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Нефтехимика», у которого в игре отличились Юусо Пуустинен (34-я минута) и Павел Здунов (37), а решающий буллит реализовал Андрей Нестрашил. У «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин (3) и Владимир Ткачев (23).
«Ак Барс» 5 ноября на выезде встретится с нижегородским «Торпедо», а «Нефтехимик» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
|Нефтехимик
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3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Ак Барс
|Андрей Назаров
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Ежов 22:31 (Ан. Макаров 22:31)
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Альберт Яруллин (А. Бурмистров)
|02:34
|Андрей Педан
|07:16
|08:55
|Павел Падакин
|Артем Лукоянов
|11:35
|13:45
|Андрей Сергеев
|2-й период
|Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов)
|22:31
|24:25
|Андрей Педан
|33:31
|33:48
|Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
|Андрей Педан
|33:48
|36:40
|Павел Здунов (А. Брынцев, М. Хайруллин)
|3-й период
|Михаил Глухов
|50:53
|51:38
|Йоонас Няттинен
|Овертайм
|64:29
|Микаэль Руохомаа
|А. Нестрашил
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)