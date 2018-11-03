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20:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» по буллитам обыграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Нефтехимика», у которого в игре отличились Юусо Пуустинен (34-я минута) и Павел Здунов (37), а решающий буллит реализовал Андрей Нестрашил. У «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин (3) и Владимир Ткачев (23).

«Ак Барс» 5 ноября на выезде встретится с нижегородским «Торпедо», а «Нефтехимик» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

Нефтехимик 3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Ак Барс
3.11.2018, 17:00 Зрители: 4908 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Ежов 22:31 (Ан. Макаров 22:31) Эмиль Гарипов
1-й период
Альберт Яруллин (А. Бурмистров) 02:34
Андрей Педан 07:16
08:55 Павел Падакин
Артем Лукоянов 11:35
13:45 Андрей Сергеев
2-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов) 22:31
24:25
Андрей Педан 33:31
33:48 Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
Андрей Педан 33:48
36:40 Павел Здунов (А. Брынцев, М. Хайруллин)
3-й период
Михаил Глухов 50:53
51:38 Йоонас Няттинен
Овертайм
64:29 Микаэль Руохомаа
Серия буллитов - победный бросок
А. Нестрашил
Статистика
10 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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