«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Нефтехимика», у которого в игре отличились Юусо Пуустинен (34-я минута) и Павел Здунов (37), а решающий буллит реализовал Андрей Нестрашил. У «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин (3) и Владимир Ткачев (23).