Источник: Алексей Баранов сменит Горди Дуайера на посту наставника «Динамо» Мн

«Баранов подписал с минским “Динамо” контракт, поэтому его не было на последнем матче “Юности”. Нам сказали, если “Динамо” проиграет “Барысу”, Баранов будет главным тренером минского клуба», — приводит слова Захарова пресс-служба «Юности».

Минское «Динамо» уступило «Барысу» со счётом 2:3. Клуб из столицы Беларуси потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В 24 матчах нынешнего сезона «Динамо» набрало 14 очков и расположилось на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет восемь баллов.