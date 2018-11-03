Источник: Алексей Баранов сменит Горди Дуайера на посту наставника «Динамо» Мн
Наставник «Юности» Михаил Захаров отметил, что тренер Алексей Баранов покинул команду, чтобы возглавить минское «Динамо».
Наставник «Юности» Михаил Захаров отметил, что тренер Алексей Баранов покинул команду, чтобы возглавить минское «Динамо».
Специалист сменит на этом посту Горди Дуайера.
«Баранов подписал с минским “Динамо” контракт, поэтому его не было на последнем матче “Юности”. Нам сказали, если “Динамо” проиграет “Барысу”, Баранов будет главным тренером минского клуба», — приводит слова Захарова
Минское «Динамо» уступило «Барысу» со счётом 2:3. Клуб из столицы Беларуси потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В 24 матчах нынешнего сезона «Динамо» набрало 14 очков и расположилось на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны
|Горди Дуайер
|Андрей Скабелка
|Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:15-58:35, М. Карнаухов 59:08-59:16, М. Карнаухов 59:49-59:56)
|Доминик Граховина
|1-й период
|05:40
|Куинтон Хауден
|09:28
|Куинтон Хауден
|Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
|11:07
|Никита Михайлис (А. Маклюков, Д. Шевченко)
|11:54
|Антон Сагадеев
|13:24
|Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
|17:34
|Патрис Кормье
|19:55
|2-й период
|Доминик Граховина
|27:00
|39:01
|Евгений Ковыршин
|3-й период
|49:14
|Дмитрий Буйницкий
|Павел Акользин
|49:14
|Джесси Блэкер
|49:37
|52:04
|Иван Дроздов
|Антон Сагадеев
|54:18
|59:08
|Куинтон Хауден (Е. Лисовец, А. Костицын)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)