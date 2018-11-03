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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Алексей Баранов сменит Горди Дуайера на посту наставника «Динамо» Мн

Наставник «Юности» Михаил Захаров отметил, что тренер Алексей Баранов покинул команду, чтобы возглавить минское «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Специалист сменит на этом посту Горди Дуайера.

«Баранов подписал с минским “Динамо” контракт, поэтому его не было на последнем матче “Юности”. Нам сказали, если “Динамо” проиграет “Барысу”, Баранов будет главным тренером минского клуба», — приводит слова Захарова пресс-служба «Юности».

Минское «Динамо» уступило «Барысу» со счётом 2:3. Клуб из столицы Беларуси потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В 24 матчах нынешнего сезона «Динамо» набрало 14 очков и расположилось на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет восемь баллов.

Динамо Мн 2:3
(0:3, 0:0, 2:0)
Барыс
3.11.2018, 17:00 Зрители: 11889 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Скабелка
Вратари
Юнас Энрот 57:52 (Ю. Энрот 58:15-58:35, М. Карнаухов 59:08-59:16, М. Карнаухов 59:49-59:56) Доминик Граховина
1-й период
05:40 Куинтон Хауден
09:28 Куинтон Хауден
Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц) 11:07
Никита Михайлис (А. Маклюков, Д. Шевченко) 11:54
Антон Сагадеев 13:24
Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко) 17:34
Патрис Кормье 19:55
2-й период
Доминик Граховина 27:00
39:01 Евгений Ковыршин
3-й период
49:14 Дмитрий Буйницкий
Павел Акользин 49:14
Джесси Блэкер 49:37
52:04 Иван Дроздов
Антон Сагадеев 54:18
59:08 Куинтон Хауден (Е. Лисовец, А. Костицын)
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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