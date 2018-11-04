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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Доус ответил голом и тремя передачами на шайбу экс-защитника «Барыса» с центра площадки

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3. У «Авто» одной шабой и тремя голевыми передачами отметился нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, ранее отыгравший семь сезонов за «Барыс».

Голом-красавцем в прошедшем матче отметился бывший защитник сборной Казахстана Роман Савченко. Игрок «Сибири» забил броском c центра площадки, а эта шайба стала для него первой в новисибирском клубе, куда он перешел летом после десяти сезонов в «Барысе».

Эта победа стала для «Авто» 25-й в 26 играх текущего сезона. Единственное поражение клуб из Екатеринбурга потерпел 16 октября от «Барыса» (1:2), когда прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия.

С 50 очками «Авто» идет первым в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь» с 12 баллами занимает последнюю, 13-ю, строчку. На пятой позиции с 35 очками расположился «Барыс».

Автомобилист 4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Сибирь
4.11.2018, 15:00 Зрители: 5545 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Александр Андриевский
Вратари
Якуб Коварж Дэнни Тэйлор 27:54 (А. Красиков 27:54)
1-й период
01:55
Александр Шаров (Ж. Брюле, В. Комаров) 03:37
2-й период
Константин Алексеев 20:12
21:27 Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста)
Роман Савченко (В. Пешехонов, О. Пиганович) 24:24
33:29 Найджел Доус (А. Голышев)
36:02 Алексей Василевский (Н. Доус, М. Рассейкин)
3-й период
Павел Воробей 42:22
Павел Воробей 42:22
42:48 Стефан Да Коста (Ф. Паре, Н. Доус)
Статистика
2 Штрафное время 27
3 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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