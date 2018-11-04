Доус ответил голом и тремя передачами на шайбу экс-защитника «Барыса» с центра площадки
Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3. У «Авто» одной шабой и тремя голевыми передачами отметился нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, ранее отыгравший семь сезонов за «Барыс».
Эта победа стала для «Авто» 25-й в 26 играх текущего сезона. Единственное поражение клуб из Екатеринбурга потерпел 16 октября от «Барыса» (1:2), когда прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия.
С 50 очками «Авто» идет первым в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь» с 12 баллами занимает последнюю, 13-ю, строчку. На пятой позиции с 35 очками расположился «Барыс».
|Автомобилист
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4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
|Сибирь
|Андрей Мартемьянов
|Александр Андриевский
|Якуб Коварж
|Дэнни Тэйлор 27:54 (А. Красиков 27:54)
|1-й период
|01:55
|Александр Шаров (Ж. Брюле, В. Комаров)
|03:37
|2-й период
|Константин Алексеев
|20:12
|21:27
|Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста)
|Роман Савченко (В. Пешехонов, О. Пиганович)
|24:24
|33:29
|Найджел Доус (А. Голышев)
|36:02
|Алексей Василевский (Н. Доус, М. Рассейкин)
|3-й период
|Павел Воробей
|42:22
|Павел Воробей
|42:22
|42:48
|Стефан Да Коста (Ф. Паре, Н. Доус)
|2
|Штрафное время
|27
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)