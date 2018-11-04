Доус ответил голом и тремя передачами на шайбу экс-защитника «Барыса» с центра площадки

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3. У «Авто» одной шабой и тремя голевыми передачами отметился нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, ранее отыгравший семь сезонов за «Барыс».

Голом-красавцем в прошедшем матче отметился бывший защитник сборной Казахстана Роман Савченко. Игрок «Сибири» забил броском c центра площадки, а эта шайба стала для него первой в новисибирском клубе, куда он перешел летом после десяти сезонов в «Барысе».

Эта победа стала для «Авто» 25-й в 26 играх текущего сезона. Единственное поражение клуб из Екатеринбурга потерпел 16 октября от «Барыса» (1:2), когда прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия.