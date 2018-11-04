«Металлург» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, переиграв «Амур»
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Роман Любимов (5-я минута), Михал Булирж (29) и Николай Кулемин (37). Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков.
«Металлург» одержал четвертую подряд победу в регулярном чемпионате, «Амур» в третий раз подряд проиграл.
«Металлург» 12 ноября на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Амур» в этот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».
|Металлург Мг
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3:0
(1:0, 2:0, 0:0)
|Амур
|Йозеф Яндач
|Николай Борщевский
|Василий Кошечкин
|Евгений Аликин
|1-й период
|04:58
|Роман Любимов (М. Матушкин, П. Варфоломеев)
|2-й период
|24:41
|Никита Бобряшов
|28:12
|Михал Булирж (Е. Бирюков, Д. Расмуссен)
|30:20
|Евгений Бирюков
|Томаш Филиппи
|34:51
|36:27
|Николай Кулемин (Вик. Антипин, Д. Расмуссен)
|3-й период
|57:18
|Евгений Бирюков
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)