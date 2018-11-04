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18:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, переиграв «Амур»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Роман Любимов (5-я минута), Михал Булирж (29) и Николай Кулемин (37). Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков.

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в регулярном чемпионате, «Амур» в третий раз подряд проиграл.

«Металлург» 12 ноября на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Амур» в этот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».

Металлург Мг 3:0
(1:0, 2:0, 0:0)
Амур
4.11.2018, 15:00 Зрители: 7288 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Николай Борщевский
Вратари
Василий Кошечкин Евгений Аликин
1-й период
04:58 Роман Любимов (М. Матушкин, П. Варфоломеев)
2-й период
24:41 Никита Бобряшов
28:12 Михал Булирж (Е. Бирюков, Д. Расмуссен)
30:20 Евгений Бирюков
Томаш Филиппи 34:51
36:27 Николай Кулемин (Вик. Антипин, Д. Расмуссен)
3-й период
57:18 Евгений Бирюков
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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