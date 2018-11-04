«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу черноморской команды.



Хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы уже к 14-й минуте встречи благодаря голам Ника Бэйлена и Семёна Кокуёва, однако подопечные Сергея Зубова сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство незадолго до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьёв и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.