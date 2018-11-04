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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

«Трактор» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу черноморской команды.

Хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы уже к 14-й минуте встречи благодаря голам Ника Бэйлена и Семёна Кокуёва, однако подопечные Сергея Зубова сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство незадолго до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьёв и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.

Черноморский клуб прервал серию из двух поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три последние игры.

Трактор 2:4
(2:1, 0:2, 0:1)
Сочи
4.11.2018, 15:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Сергей Зубов
Вратари
Василий Демченко 58:00 (В. Демченко 58:35) Дмитрий Шикин
1-й период
10:56 Ник Бэйлен (Д. Губарев, Ал. Петров)
13:53 Семен Кокуев (Ал. Петров)
17:11 Алексей Петров
Юрки Йокипакка (Ш. Коллинс, Р. Росен) 17:51
2-й период
Дамир Рахимуллин 20:32
Кирилл Воробьев 27:04
Дамир Рахимуллин 32:33
36:03 Алексей Петров
36:03 Алексей Петров
Дамир Рахимуллин 36:03
3-й период
Роберт Росен (Э. О`Делл) п.в. 58:35
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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