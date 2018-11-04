«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы
«Трактор» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу черноморской команды.
Хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы уже к 14-й минуте встречи благодаря голам Ника Бэйлена и Семёна Кокуёва, однако подопечные Сергея Зубова сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство незадолго до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьёв и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.
Черноморский клуб прервал серию из двух поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три последние игры.
|Алексей Тертышный
|Сергей Зубов
|Василий Демченко 58:00 (В. Демченко 58:35)
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|10:56
|Ник Бэйлен (Д. Губарев, Ал. Петров)
|13:53
|Семен Кокуев (Ал. Петров)
|17:11
|Алексей Петров
|Юрки Йокипакка (Ш. Коллинс, Р. Росен)
|17:51
|2-й период
|Дамир Рахимуллин
|20:32
|Кирилл Воробьев
|27:04
|Дамир Рахимуллин
|32:33
|36:03
|Алексей Петров
|36:03
|Алексей Петров
|Дамир Рахимуллин
|36:03
|3-й период
|Роберт Росен (Э. О`Делл)
|п.в.
|58:35
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)