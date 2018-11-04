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19:50 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ЦСКА обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Александр Попов (5-я минута), Максим Шалунов (13), Антон Слепышев (38), Сергей Андронов (45) и Михаил Пашнин (48).

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КХЛ 2018-2019
Неделя 10, 4.11.2018, 17:00
ЦСКА
5Йокерит0

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Московский клуб занимает первое место в Западной конференции, набрав 40 очков. «Йокерит» занимает третье место (35 очков).

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с петербургским СКА 5 ноября. «Йокерит» 6 ноября на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

В других матчах дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» (3:0), новосибирская «Сибирь» на выезде уступила «Автомобилисту» из Екатеринбурга (2:4), а «Сочи» на выезде победил челябинский «Трактор» (4:2).

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