ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ЦСКА обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ЦСКА обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Александр Попов (5-я минута), Максим Шалунов (13), Антон Слепышев (38), Сергей Андронов (45) и Михаил Пашнин (48).
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Московский клуб занимает первое место в Западной конференции, набрав 40 очков. «Йокерит» занимает третье место (35 очков).
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с петербургским СКА 5 ноября. «Йокерит» 6 ноября на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».
В других матчах дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» (3:0), новосибирская «Сибирь» на выезде уступила «Автомобилисту» из Екатеринбурга (2:4), а «Сочи» на выезде победил челябинский «Трактор» (4:2).