Ностальгия по успеху. Четыре сезона, когда минское «Динамо» пробивалось в плей-офф

Сезон-2010/11. ¼ финала конференции. «Динамо» Минск — «Локомотив» Ярославль

Регулярный сезон

Сезон-2010/11 получился одним из самых ярких, эмоциональных и напряженных за современную историю клуба. Команду лихорадило с первого вбрасывания. Громкие серии побед сменялись «ледяным душем» из таких же серий поражений. Но, главное, команда проявляла силу духа и зачастую спасала «мертвые» игры.



Такое стремление по достоинству оценили и болельщики, которые сделали «Динамо» в том сезоне по-настоящему народной командой. Арена регулярно заполнялась под завязку, а лига всерьез была озадачена одним вопросом: каким образом на «Минск-Арену» помещается людей больше, чем она может вместить?! Атмосфера была невероятная: более 16 тысяч фанатов гнали «зубров» вперед.

Источник: Прессбол



В регулярном сезоне «динамовцы» провели 54 матча, больше половины проиграли. Их судьба определялась в предпоследний день чемпионата. Нужно было обыгрывать лидера — «Салават Юлаев», а главный конкурент «зубров» — «Торпедо» — должен был непременно уступить «Авангарду» в основное время. Только такой исход гарантировал минской дружине попадание в первый плей-офф в истории. Финальный свисток, победа «Динамо» 3−1! В плей-офф ждал грозный «Локомотивом».

Плей-офф

Ярославский «Локомотив», словно вихрь, промчался по «регулярке», и к концу сезона имел внушительные 108 очков. Перед началом игр на вылет, все хоккейные эксперты сходились во мнении, что для «Локо» матч с «зубрами» — лишь разминка. Однако после третьей игры счет в серии был 2−1 в пользу «бело-синих»!

Источник: Прессбол

Плей-офф для «Динамо» напоминал американские горки. Захватив лидерство на старте, затем «зубры» все же отдали инициативу «Локомотиву», а в шестом матче серии вновь догнали ярославцев — 3−3. К слову, именно шестой матч четвертьфинала считается лучше игрой «Динамо» в сезоне. У «зубров» получалось абсолютно все, а 16 тысяч фанатов на «Минск-Арене» дружно скандировали «Паровоз — под откос!». Ярославцы занервничали, но не позволили свершиться чуду: в седьмом матче «Локомотив» уверенно победил и прошел дальше. Тем не менее серия оставила приятное послевкусие.

Главный тренер и лидеры команды

Минским «Динамо» руководил чешский специалист Марек Сикора. Мягкий внешне, но со стальным стержнем внутри, Пан Марек не давал спуску команде и сумел найти подход к поистине интернациональному составу. Немудрено, что лучшими в той команде оказались легионеры.

Источник: Прессбол

Лидером сезона по набранным очкам стал российский форвард Константин Глазачев — 41 балл. А вся ударная тройка Глазачев — Штумпел — Спиридонов записала на счет 92 очка!



Вторым по результативности, но, определенно, первым по харизматичности стал Джефф Платт. Шустрый канадский форвард раскрылся именно в «Динамо», за 6 сезонов он превратился в ночной кошмар для вратарей. За сезон Платт заработал 40 очков, из которых больше половины — заброшенные шайбы.

Источник: Прессбол

Третьим бомбардиром стал чешский защитник-блюлайнер Петер Подградски. Удивительно, но именно в «Динамо» чех показывал результат. Стоило сменить клуб — и получалось уже не так ярко. Но в сезоне-2010/11 ему не было равных среди защитников с 38 набранными очками.

Видео лучших моментов

Один из самых ярких матчей сезона. Победа в овертайме над «Ак Барсом» на домашней арене.

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Матч, позволивший «Динамо» попасть в свой первый плей-офф.

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Лучший матч плей-офф в сезоне.

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Сезон-2011/12. ¼ финала конференции. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Регулярный сезон

Сезон начался с трагических событий: команда ярославского «Локомотива» в полном составе разбилась по пути на первую игру с минским «Динамо». Когда первый шок прошел, сезон все же пришлось начинать…

Источник: Прессбол

В межсезонье состав «Динамо» значительно изменился, но чемпионат сложился даже лучше предыдущего. Минчане по-прежнему много уступали и неровно преодолевали дистанцию: могли победить фаворита, а затем уступить аутсайдеру. Зато относительно стабильно набирали очки и здорово себя проявили в играх с прямыми конкурентами, в результате оказавшись на шестой позиции в «регулярке». Следить за «Динамо» было интересно — в том сезоне «зубры» стали лидерами КХЛ по посещаемости и вторыми во всей Европе!

Плей-офф

В первом раунде выпало московское «Динамо», которое провело очень ровный сезон: москвичи набрали на 22 очка больше «зубров». Тем не менее прошлогодний перформанс с «Локомотивом» внушал надежду и болельщикам, и экспертам, которые не прочили российскому клубу легкой жизни.

Источник: Прессбол

Увы и ах, плей-офф для «Динамо-Минск» сложился ужасно. Команда, которая в «регулярке» забросила 158 шайб, за четыре игры «на вылет» поразила ворота соперника лишь четыре раза. Москвичи умело нейтрализовали всех лидеров нападения минчан и максимально «засушили» игру. Судьба поединка решалась за счет командных и комбинационных действий, в который Москва имела существенное преимущество. Олег Знарок в каждом из четырех матчей тактически переиграл Марека Сикору — а больше и не понадобилось.

Главный тренер и лидеры команды

После грандиозного успеха предыдущего сезона, Марек Сикора, разумеется, продолжил работать с командой. А вот состав изменился больше, чем наполовину. Однако лидерами команды, как и прежде, были легионеры.



Клуб сделал несколько очень удачных приобретений. Чего стоил один Теему Лайне, который умудрялся забросить шайбу быстрее, чем защита соперника разобраться, что к чему. С 42 очками Теему стал самым ценным нападающим минчан.



Не так далеко по бомбардирским баллам оказался нападающий Збынек Иргл. Чех запомнился своей открытостью и надолго стал одним из главных кумиров минских фанатов. А еще — набрал в тот год 40 очков.



Удачными оказались и вратарские подписания. Канадский голкипер Кевин Лаланд настолько здорово действовал в «рамке», что быстро привык к роли первого номера. А резервный голкипер Ларс Хауген только ждал своего звездного часа.



Год вообще стал ярким на имена. К команде присоединился кумир тысяч болельщиков, отвязный задира и любитель тяжелого рока Йере Каралахти. Пусть он не был сверхнадежен в защите и не сразу стал активен в нападении. Его жесткость и непоколебимость навсегда покорили сердца поклонников «зубров».

Источник: Прессбол

Видео лучших моментов

Пожалуй, один из самых запоминающихся матчей в истории лиги. Особенно концовка.

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Сезон-2014/15. ¼ финала конференции. «Динамо-Минск» — «Йокерит»

Следующего выхода в плей-офф пришлось ждать два года. После неудачной серии с московским «Динамо» «зубры» расстались с Мареком Сикорой — и на тренерском мостике начался хаос. Даже локаут НХЛ, благодаря которому минчан усилили топ-вратарь Пекка Ринне и один из лучших форвардов Северной Америки Джо Павелски, не спас динамовский сезон. Следующий выдался еще хуже. Ренессанс наступил только в 2014-м.

Регулярный сезон

Руководство сделало верные выводы из неудачных сезонов — «Динамо» заработало, как часы. На протяжении всей «регулярки» «зубры» уверенно держались в «зоне плей-офф». Впервые в истории «Динамо» выиграло больше 50 процентов матчей за сезон и финишировало, набрав красивые 100 очков.

Источник: Прессбол

При этом репутация веселой команды никуда не делась. «Динамо» все так же много забрасывало и пропускало. Практически каждый матч напоминал видеонарезку голов, а шутки про валидол и корвалол были особенно популярны на трибунах. Тем не менее минчане финишировали в Западной конференции пятыми.

Плей-офф

Соперником «Динамо» по четвертьфиналу стал новичок с севера — финский «Йокерит». Между прочим, весьма боеспособный — финны сходу выбились в число лучших команд КХЛ. Клуб проповедовал яркий, атакующий хоккей, при этом достаточно надежно действуя в обороне.

Источник: Прессбол

Причем, по сопернику «Динамо» не было ясности до самого конца сезона — «Йокерит» или снова московское «Динамо». Помня предыдущий плей-офф, многие выдохнули, когда достались именно финны.



Матчи с «Йокеритом» действительно отличались в пользу зрелищности. Но разница в классе оказалась выше, чем ожидалось. Ее, кстати, можно было разглядеть еще в «регулярке: команды расположились рядом, но минчане набрали на 19 баллов меньше. Цифры не врали: сил у «Динамо» хватило лишь на первый поединок, где «зубры» вырвали победу в овертайме. А дальше… четыре подряд поражения при 18 пропущенных шайбах. Дважды минчан просто деклассировали — 0:5 и 1:7. Вот вам и веселый хоккей…

Главный тренер и лидеры команды

Во второй половине предыдущего, провального, сезона «Динамо» подхватил Любомир Покович. Сезон спасти было уже невозможно, зато словак зарекомендовал себя в качестве грамотного специалиста и сохранил пост перед новым сезоном — и вывел команду в плей-офф.

Источник: Прессбол

Состав по традиции серьезно изменился. Но на этот раз качество селекции не вызывало сомнений. Лучшими бомбардирами стали Шарль Линге, Мэтт Эллисон и Джонаттан Чичу. Набрав 58, 57 и 48 очков соответственно. На подступах к пьедесталу бомбардиров остановились Райн Веске и Пол Щехура. Каждый из них мог по праву назваться игроком топ-уровня. Словом, в атаке у «зубров» был полный порядок.



Защита действовала не так надежно, но случились открытия и там. Американец Ник Бэйлен стал самым знаменитым блюлайнером команды и полюбился публике с первых матчей. У Ника случались провалы в обороне, но лишь потому, что Бэйлен просто обожал действовать в первой линии нападения — 39 баллов говорят сами за себя.



Выделим и человека, который был не просто игроком топ-уровня, но и капитаном с большой буквы. Речь, конечно, об Алексее Калюжном. Своим упорством, несгибаемым характером и лидерскими качествами Калюжный заработал отменную репутацию и в Беларуси, и в России. А фирменное празднование побед «Минск-Арена» будет помнить еще очень долго.

Источник: Прессбол



Сезон-2016/17. ¼ финала конференции. «Динамо-Минск» — «Локомотив» Ярославль

Источник: Прессбол

Регулярный сезон

Рекордная «регулярка», с какой стороны не посмотри. В команде привычно сменился тренерский штаб и полсостава. Несмотря на то, что клуб стал позиционироваться как «базовый» для сборной, в этот раз изменения явно пошли на пользу.



Из-за олимпийской квалификации сезон для минчан начался позже, и плотный календарь не давал расслабиться. Тем не менее «Динамо» не стало устраивать болельщикам лишней нервотрепки, и практически сразу уверенно закрепилось в «зоне плей-офф».



За сезон «зубры» побили целых пять клубных рекордов и досрочно оформили путевку в раунд «на вылет». Впервые в истории минчане набрали 105 очков и в очень гладком для себя чемпионате заняли 8-е место в общей турнирной таблице. Такую стабильность и результативность оценили и минские болельщики. «Минск-Арена» снова стала заполняться «как прежде», собирая на домашних матчах в среднем более 13 тысяч поклонников.

Плей-офф

Минчане встретились со старым знакомым — ярославским «Локомотивом». Российский клуб финишировал в чемпионате на пятом месте. Очковая разница с Минском была совсем небольшой, а ход по сезону внушал надежды.



Оптимизм, увы, оказался преждевременным. Проклятье плей-офф и в этом сезоне преследовал минчан. Команду словно подменили. Все, что прекрасно получалось в «регулярке», вмиг рассыпалось, стоило команде начать борьбу за Кубок Гагарина. «Локомотив» переигрывал белорусский клуб по всем аспектам. Как итог: разница шайб 20−9 в пользу ярославцев и лишь одна победа «Динамо» в серии.

Источник: Прессбол

Главный тренер и лидеры команды

Командой руководил Крэйг Вудкрофт, который также являлся и ассистентом главкома сборной Беларуси. Североамериканец славился своим жестким подходом ко всем элементам игры, показывал характер и боевую закалку. Канадец принимал много спорных решений, но команда показывала стабильность и давала результат. Это было важнее всего. Да, в плей-офф не сложилось, но кто знает, может, стоило попробовать еще?

Источник: Прессбол

Главная селекционная удача клуба — Бен Скривенс. Мастерство канадского голкипера не оставляло сомнений. Последний рубеж минчан всегда был в надежных руках. Прекрасным приобретением стал и Марк-Андре Граньяни. Защитник не всегда действовал надежно в обороне, но в нападении выглядел просто отлично. Клубный рекорд по набранным очкам среди защитников (4+35) после Граньяни побить будет непросто.



Отличным приобретением в нападении стал Роб Клинкхаммер. Заработав 38 результативных баллов, Роб занял вторую строчку в команде в рейтинге лучших бомбардиров.



Сезон также стал успешным и для многих белорусских игроков. Наконец, раскрылись Александр Павлович и Евгений Лисовец. А Андрей Степанов провел один из лучших сезонов в карьере. Несмотря на иностранный тренерский штаб, именно в этом сезоне белорусские игроки перестали играть роль статистов, а стали надежной опорой минской команды.

Видео лучших моментов

Отыграться с 0−3 против «Ак Барса» в третьем периоде? Запросто!

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Сумасшедший матч против «СКА» при полных трибунах «Минск-Арены».