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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» победил «Куньлунь» в 400-м матче Петрова в регулярных чемпионатах КХЛ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне принимает своих соперников «Авангард», завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Вилле Покка (11-я минута), Кирилл Петров (33), Коди Фрэнсон (40), Илья Михеев (47) и Максим Чудинов (56). Автором гола у «Куньлуня» стал Тэйлор Бек (50).

Нападающий «Авангарда» Кирилл Петров провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Авангард 5:1
(1:0, 2:0, 2:1)
Куньлунь
5.11.2018, 17:00 Зрители: 4752 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Юсси Тапола
Вратари
Игорь Бобков Барри Браст
1-й период
05:47 Максим Чудинов
10:40 Вилле Покка (А. Манукян, К. Семенов)
2-й период
Ондржей Витасек 22:36
25:41 Артем Манукян
28:25 Игорь Бобков
32:05 Кирилл Петров (А. Манукян)
35:53 Кирилл Петров
39:36 Коди Фрэнсон (А. Манукян, С. Широков)
3-й период
46:13 Илья Михеев
Тэйлор Бек (В. Вольски, Ю. Сундстрем) 49:43
55:52 Максим Чудинов (А. Манукян, К. Семенов)
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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