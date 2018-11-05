«Авангард» победил «Куньлунь» в 400-м матче Петрова в регулярных чемпионатах КХЛ

Встреча, состоявшаяся в понедельник в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне принимает своих соперников «Авангард», завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Вилле Покка (11-я минута), Кирилл Петров (33), Коди Фрэнсон (40), Илья Михеев (47) и Максим Чудинов (56). Автором гола у «Куньлуня» стал Тэйлор Бек (50).