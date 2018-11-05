«Авангард» победил «Куньлунь» в 400-м матче Петрова в регулярных чемпионатах КХЛ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне принимает своих соперников «Авангард», завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Вилле Покка (11-я минута), Кирилл Петров (33), Коди Фрэнсон (40), Илья Михеев (47) и Максим Чудинов (56). Автором гола у «Куньлуня» стал Тэйлор Бек (50).
Нападающий «Авангарда» Кирилл Петров провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Боб Хартли
|Юсси Тапола
|Игорь Бобков
|Барри Браст
|1-й период
|05:47
|Максим Чудинов
|10:40
|Вилле Покка (А. Манукян, К. Семенов)
|2-й период
|Ондржей Витасек
|22:36
|25:41
|Артем Манукян
|28:25
|Игорь Бобков
|32:05
|Кирилл Петров (А. Манукян)
|35:53
|Кирилл Петров
|39:36
|Коди Фрэнсон (А. Манукян, С. Широков)
|3-й период
|46:13
|Илья Михеев
|Тэйлор Бек (В. Вольски, Ю. Сундстрем)
|49:43
|55:52
|Максим Чудинов (А. Манукян, К. Семенов)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)